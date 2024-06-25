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Kızılcık Şerbeti'nin Kaos Dolu Ünal Köşkü The Sims'te Her Detayıyla Yeniden Yaratıldı

Kızılcık Şerbeti'nin Kaos Dolu Ünal Köşkü The Sims'te Her Detayıyla Yeniden Yaratıldı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 12:55

Kaosu ve draması bol Kızılcık Şerbeti'nin meşhur Ünal Köşkü bir The Sims hayranı tarafından her bir detayıyla oyuna taşındı!

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Kızılcık Şerbeti fanları bu sofranın kurulduğu bol kaoslu o evi, pardon köşkü çok iyi bilirler!

Kızılcık Şerbeti fanları bu sofranın kurulduğu bol kaoslu o evi, pardon köşkü çok iyi bilirler!

Her bölüm apayrı dramalara tanıklık eden Ünal Köşkü'nü artık neredeyse evimiz kadar iyi tanıyoruz. E tabi dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte bu evin bol kaoslu havasına da hasret kaldık!

İçinizdeki Kızılcık Şerbeti özlemini dindirmek isterseniz sizi bu kez The Sims'e davet ediyoruz!

İçinizdeki Kızılcık Şerbeti özlemini dindirmek isterseniz sizi bu kez The Sims'e davet ediyoruz!

Zira bir The Sims oyuncusu Kızılcık Şerbeti'nin meşhur Ünal Köşkü'nü The Sims'te baştan yarattı, üstelik de hiçbir detayını atlamadan!

The Sims evrenine varlığıyla dahi kaos pompalayan Ünal Köşkü nasıl görünüyor derseniz sizi şöyle alalım 👇

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