Forza Serisini Sevenlerin Dikkatine: Dijital Mağazalardan Kaldırılıyor!
Forza Serisini Sevenlerin Dikkatine: Dijital Mağazalardan Kaldırılıyor!
Playground Games tarafından hayatımıza giren ve günümüzdeki en popüler yarış oyunu serilerinden birisi olan Forza Horizon için oldukça ilginç bir gelişme yaşanıyor.
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Dünya çapında bir star!
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Playground Games açıklama yaptı.
Sene sonuna kadar aldınız aldınız!
Son büyük güncellemesini alacak.
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