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Forza Serisini Sevenlerin Dikkatine: Dijital Mağazalardan Kaldırılıyor!

Forza Serisini Sevenlerin Dikkatine: Dijital Mağazalardan Kaldırılıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 00:52

Playground Games tarafından hayatımıza giren ve günümüzdeki en popüler yarış oyunu serilerinden birisi olan Forza Horizon için oldukça ilginç bir gelişme yaşanıyor.

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Dünya çapında bir star!

Dünya çapında bir star!

Yarış oyunu ve hatta simülasyonlarını sevenler için oldukça iyi bir alternatif olan Forza Horizon serisi için garip bir gelişme yaşandı. Serinin dördüncü oyunu, bazı lisans sorunları nedeniyle dijital mağazalardan kaldırılacak.

Playground Games açıklama yaptı.

Playground Games açıklama yaptı.

2018 yılında piyasaya sürülen Forza Horizon 4'ün dijital mağazalardan kaldırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, oyundaki araç ve müzik lisanslarının sona erdiği ve bu sebeple artık satın alınamayacağının altı çiziliyor.

Sene sonuna kadar aldınız aldınız!

Sene sonuna kadar aldınız aldınız!

Lisans anlaşmalarının bitmesinden dolayı satıştan kaldırılacak olan Forza Horizon 4'ü 15 Aralık 2024 tarihine kadar satın alabiliyorsunuz. Ancak bu tarihten sonra hiçbir dijital platformdan satın alınamayacak ve çevrim içi olarak oynanamayacak.

Son büyük güncellemesini alacak.

Son büyük güncellemesini alacak.

Yapılan açıklamaya göre 77. seri adında gelecek güncelleme 25 Temmuz tarihinde yeni bir etkinliği başlatacak ve bu etkinlik 22 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu süreçten sonra ise bir daha hiç güncelleme almayacak ve 15 Aralık tarihine kadar kendi halinde bir oyuna dönüşecek.

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