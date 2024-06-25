Forza Serisini Sevenlerin Dikkatine: Dijital Mağazalardan Kaldırılıyor!

Yapılan açıklamaya göre 77. seri adında gelecek güncelleme 25 Temmuz tarihinde yeni bir etkinliği başlatacak ve bu etkinlik 22 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu süreçten sonra ise bir daha hiç güncelleme almayacak ve 15 Aralık tarihine kadar kendi halinde bir oyuna dönüşecek.