İddia: Sony PlayStation 3 Oyunlarını Oynatacak Yeni Bir Emülatör Geliştiriyor!
İddia: Sony PlayStation 3 Oyunlarını Oynatacak Yeni Bir Emülatör Geliştiriyor!
Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Sony, PlayStation 3 için bir emülatör geliştiriyor olabilir.
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Söylentinin kaynağı Giant Bomb kanalından geldi.
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Bu proje, uzun bir süredir geliştiriliyor.
Sony'nin önceliği, eski oyunları yeni nesil konsollarda birinci elden deneyimletebilmek.
Sony, klasikleşmiş oyunları PlayStation 5'e getirmeye devam ediyor.
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