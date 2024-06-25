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İddia: Sony PlayStation 3 Oyunlarını Oynatacak Yeni Bir Emülatör Geliştiriyor!

İddia: Sony PlayStation 3 Oyunlarını Oynatacak Yeni Bir Emülatör Geliştiriyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 18:03

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Sony, PlayStation 3 için bir emülatör geliştiriyor olabilir.

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Söylentinin kaynağı Giant Bomb kanalından geldi.

Bu proje, uzun bir süredir geliştiriliyor.

Bu proje, uzun bir süredir geliştiriliyor.

Ortaya atılan söylentilere göre, bu emülatör projesi şirket içerisinde uzun süredir geliştiriliyor. Tabii, bu proje uzun yıllardır geliştirilse bile bu güne kadar bu iş ile ilgili herhangi bir şey duymamıştık.

Sony'nin önceliği, eski oyunları yeni nesil konsollarda birinci elden deneyimletebilmek.

Sony'nin önceliği, eski oyunları yeni nesil konsollarda birinci elden deneyimletebilmek.

Bu emülatör projesi ile birlikte birçok klasikleşmiş markayı PlayStation 5 üzerinde oynayabiliriz. Resistance, Killzone, Metal Gears Solid 4 ve eski God of War oyunları, bu emülatör sayesinde yeni nesil oyuncularla buluşabilir.

Sony, klasikleşmiş oyunları PlayStation 5'e getirmeye devam ediyor.

Sony, klasikleşmiş oyunları PlayStation 5'e getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Sony tarafından yeni bir klasik oyun duyurusu gelmişti. Bu duyuruya konu olan oyun ise Sly Raccoon olmuştu. Sly Raccoon, PlayStation 2 konsoluna çıkan ve oldukça sevilen bir oyundu. Sony'nin bu tarz hamleler yapması, klasik oyunlarına önem verdiğinin en büyük göstergelerinden.

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