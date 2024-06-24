Oyunun Zorluğu İsyan Bayrağı Çektirdi, Shadow of Erdtree Steam İncelemeleri "Karışık" Oldu
Oyunun Zorluğu İsyan Bayrağı Çektirdi, Shadow of Erdtree Steam İncelemeleri "Karışık" Oldu
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Elden Ring'in heyecanla beklediğimiz DLC'si çıkışı öncesinde basından müthiş puanlar alarak "en yüksek puanlı DLC paketi" unvanını da kapmıştı.
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"En yüksek puanlı DLC" için herkes aynı fikirde değil gibi zira ek paketin Steam incelemeleri "karışık" seviyesine düşmüş vaziyette.
Peki çok sevilen ve bol puanlı DLC'nin Steam'deki çöküşünün sebebi ne?
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