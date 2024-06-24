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Oyunun Zorluğu İsyan Bayrağı Çektirdi, Shadow of Erdtree Steam İncelemeleri "Karışık" Oldu

Oyunun Zorluğu İsyan Bayrağı Çektirdi, Shadow of Erdtree Steam İncelemeleri "Karışık" Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 17:23

Çıkar çıkmaz oyun dünyasına bomba gibi düşen, oyunculara günler öncesinden yıllık izin aldıran Shadow of Erdtree'nin zorluğu çıldırtacak seviyede çıkınca en yüksek puanlı DLC'nin Steam incelemeleri düşüşe geçti.

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Elden Ring'in heyecanla beklediğimiz DLC'si çıkışı öncesinde basından müthiş puanlar alarak "en yüksek puanlı DLC paketi" unvanını da kapmıştı.

Elden Ring'in heyecanla beklediğimiz DLC'si çıkışı öncesinde basından müthiş puanlar alarak "en yüksek puanlı DLC paketi" unvanını da kapmıştı.

Oyun 95 puanla bu konuda zirveyi kaparken zirvenin bir önceki sahibi ise The Witcher 3'ün genişleme paketi Blood and Wine idi. Shadow of Erdtree basından harika puanlar kapmış olsa da oyunun Steam incelemeleri için durum pek aynı değil.

"En yüksek puanlı DLC" için herkes aynı fikirde değil gibi zira ek paketin Steam incelemeleri "karışık" seviyesine düşmüş vaziyette.

"En yüksek puanlı DLC" için herkes aynı fikirde değil gibi zira ek paketin Steam incelemeleri "karışık" seviyesine düşmüş vaziyette.

Henüz 21 Haziran tarihinde oyuncularla buluşan DLC Steam'de şimdiden 35 binden fazla incelemeye sahip. Ancak bu 35 binden fazla incelemenin yaklaşık %65 kadarı olumlu. Bu da oyunu Steam'de pek de istenmeyen bir konum olan 'karmaşık' skalasında bırakıyor.

Peki çok sevilen ve bol puanlı DLC'nin Steam'deki çöküşünün sebebi ne?

Peki çok sevilen ve bol puanlı DLC'nin Steam'deki çöküşünün sebebi ne?

Aslında durumun birden fazla sebebi var ancak bunlardan öne çıkan iki unsur var: zorluk ve optimizasyon problemleri. Pek çok oyuncu yorumlarda DLC'nin zorluğundan yakınıp bırakın boss'ları, sıradan düşmanlardan bile tek yediklerinden ve oyunun dengesizliğinden bahsederken bir grup oyuncu ise oyunun performans sorunlarından dem vuruyorlar.

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