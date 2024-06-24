Oyunun Zorluğu İsyan Bayrağı Çektirdi, Shadow of Erdtree Steam İncelemeleri "Karışık" Oldu

Aslında durumun birden fazla sebebi var ancak bunlardan öne çıkan iki unsur var: zorluk ve optimizasyon problemleri. Pek çok oyuncu yorumlarda DLC'nin zorluğundan yakınıp bırakın boss'ları, sıradan düşmanlardan bile tek yediklerinden ve oyunun dengesizliğinden bahsederken bir grup oyuncu ise oyunun performans sorunlarından dem vuruyorlar.