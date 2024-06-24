Zorluğuyla Depresyona Sokan Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree'ye Gelen Kan, Ter ve Mizah Dolu Yorumlar
Zorluğuyla Depresyona Sokan Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree'ye Gelen Kan, Ter ve Mizah Dolu Yorumlar
Oyuncular olarak gözümüz yollarda beklediğimiz Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree bir geldi pir geldi! Zorluğu yüzünden akıl sağlığımızı bi' ufak kaybettiğimiz Elden Ring'in ardından bu kez hepimizi tımarhanelik etmeye yemin etmişçesine zorlayan, en ufak karakterden bile tek yeme tehlikesini hep hissettiren DLC hakkında oyucuların gariban isyanlarını derledik.
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Şu ince düşünceye bakar mısınız? 🥰
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Yav mod vurdu, boss vurdu, siz niye vuruyorsunuz oyuncu yoldaşlar? Aynı yolun yolcusu değil miyiz?
Bu benzetme karşısında dilim tutuldu.
Ana oyunda 248 level karakter kastıktan sonra DLC'nin ilk boss'unda halimiz:
Öyle basit bi mobdan da dayak yemem ha dedikten 2 saniye sonrası...
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Acaba kodlar mı karıştı? Boss'un kodu falan gitmiş olabilir mi bunlara? 🥲
Shadow of Erdtree'de biraz zaman geçirmiş en sakin oyuncu 👇
Öyle bir oyun düşünün ki zorluğundan bahsederken Türkiye'de yaşamakla kıyaslanıyor.
YA BİZ ANA OYUNDA DİYARIN TANRISI OLMADIK MI PARDON DA?
İŞTE BUNDAN BAHSEDİYORUZ!!1!1!
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Ş-şeyy, sizin için de uygunsa şayet parasını verdiğimiz oyunu biraz oynamak isteriz sayın boss 👉🏻👈🏻
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