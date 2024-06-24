Zorluğuyla Depresyona Sokan Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree'ye Gelen Kan, Ter ve Mizah Dolu Yorumlar

Oyuncular olarak gözümüz yollarda beklediğimiz Elden Ring DLC'si Shadow of Erdtree bir geldi pir geldi! Zorluğu yüzünden akıl sağlığımızı bi' ufak kaybettiğimiz Elden Ring'in ardından bu kez hepimizi tımarhanelik etmeye yemin etmişçesine zorlayan, en ufak karakterden bile tek yeme tehlikesini hep hissettiren DLC hakkında oyucuların gariban isyanlarını derledik.