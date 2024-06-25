Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucu Dama Atıldı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucu Dama Atıldı!
Uzun ve biz oyuncular için bol bol oyun oynama fırsatı demek olan tatili geride bıraktık. Peki Türkiye'deki oyuncular tatilde en çok neler oynadı dersiniz? Buyurun birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Liderliğe yakın Elden Ring bu hafta tahtı kaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Shadow of Erdtree ise adeta şov yaptı.
3. Kral bu hafta zor tutundu desek yeridir!
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın