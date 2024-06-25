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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucu Dama Atıldı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucu Dama Atıldı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:11

Uzun ve biz oyuncular için bol bol oyun oynama fırsatı demek olan tatili geride bıraktık. Peki Türkiye'deki oyuncular tatilde en çok neler oynadı dersiniz? Buyurun birlikte bakalım!

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1. Liderliğe yakın Elden Ring bu hafta tahtı kaptı.

1. Liderliğe yakın Elden Ring bu hafta tahtı kaptı.

Geçtiğimiz hafta Counter-Strike 2'nin ardından ikinci sıraya yerleşmiş olan Elden Ring bu hafta çok beklenen DLC'sinin de rüzgarını arkasına alarak liderliği kapmayı başardı.

2. Shadow of Erdtree ise adeta şov yaptı.

2. Shadow of Erdtree ise adeta şov yaptı.

Elden Ring'in DLC paketi Shadow of Erdtree bu hafta iki sıra birden yükseldi. Çıkar çıkmaz 'en yüksek puanlı DLC paketi' unvanını da The Witcher 3'ün Blood and Wine eklentisinden kapan DLC buna karşın zorluğu ve bazı performans sorunları sebebiyle Steam'de olumsuz yorum yağmuruna tutuluyor.

3. Kral bu hafta zor tutundu desek yeridir!

3. Kral bu hafta zor tutundu desek yeridir!

Global listelerde tahtı daha sıklıkla sallansa da ülkemizde neredeyse her hafta birinci olan oynaması tamamen ücretsiz Counter-Strike 2'yi bu hafta Elden Ring fırtınası vurdu! Oyun iki sıra birden gerileyerek kendini ilk üç içinde tutabilmeyi zor da olsa başardı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Asetto Corsa

  • Chained Together

  • PUBG: Battlegrounds

  • Black Desert

  • Mount and Blade II: Bannerlord

  • Forza Horizon 5

  • Dota 2

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