Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucu Dama Atıldı!

Elden Ring'in DLC paketi Shadow of Erdtree bu hafta iki sıra birden yükseldi. Çıkar çıkmaz 'en yüksek puanlı DLC paketi' unvanını da The Witcher 3'ün Blood and Wine eklentisinden kapan DLC buna karşın zorluğu ve bazı performans sorunları sebebiyle Steam'de olumsuz yorum yağmuruna tutuluyor.