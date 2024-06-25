Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucu Dama Atıldı!

Global listelerde tahtı daha sıklıkla sallansa da ülkemizde neredeyse her hafta birinci olan oynaması tamamen ücretsiz Counter-Strike 2'yi bu hafta Elden Ring fırtınası vurdu! Oyun iki sıra birden gerileyerek kendini ilk üç içinde tutabilmeyi zor da olsa başardı.