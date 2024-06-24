Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Ulukayın: Ertuğrul'dan İlk Fragman Geldi
Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Ulukayın: Ertuğrul'dan İlk Fragman Geldi
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Bizleri Orta Çağ döneminin kaosu ve tehlikesi bol atmosferine götürecek Ulukayın: Ertuğrul açık dünyada geçecek.
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Ulukayın: Ertuğrul'dan merakımızı arttıran ilk fragman da geldi.
Peki merakımızı cezbeden Ulukayın: Ertuğrul ne zaman çıkacak?
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