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Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Ulukayın: Ertuğrul'dan İlk Fragman Geldi

Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Ulukayın: Ertuğrul'dan İlk Fragman Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 16:34

Oyun dünyasında Türk tarihinin esintileri iyiden iyiye hissedilmeye başlamışken Ertuğrul Gazi'yi kontrol edeceğimiz Ulukayın: Ertuğrul'dan da meraklandıran ilk fragman geldi.

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Bizleri Orta Çağ döneminin kaosu ve tehlikesi bol atmosferine götürecek Ulukayın: Ertuğrul açık dünyada geçecek.

Bizleri Orta Çağ döneminin kaosu ve tehlikesi bol atmosferine götürecek Ulukayın: Ertuğrul açık dünyada geçecek.

Adından da anlaşılacağı üzere ana karakter olarak Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'yi kontrol edeceğimiz oyunda amacımız Kayı Obası'na yapılan Moğol baskını sırasında kaybolan abimizi bulmak olacak. Elbette bu yolculukta pek çok gizem ve tehlikeyle de karşılaşacağız. Bu maceramızda ise Turgut ve Meryem adlı iki karakter de bize eşlik ediyor olacak.

Ulukayın: Ertuğrul'dan merakımızı arttıran ilk fragman da geldi.

Peki merakımızı cezbeden Ulukayın: Ertuğrul ne zaman çıkacak?

Peki merakımızı cezbeden Ulukayın: Ertuğrul ne zaman çıkacak?

Şimdilik geliştirme aşaması devam eden Ulukayın: Ertuğrul Epic Games Store'da yayınlanacak. Oyunun net bir çıkış tarihi henüz bulunmuyor, bunun yanında oyunun çıkış tarihi olarak ise 2024'ün ikinci çeyreği belirtilmiş vaziyette ancak üçüncü çeyreğe girmemize çok az bir zaman kaldığını da hatırlatmakta fayda var.

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