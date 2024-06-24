Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Ulukayın: Ertuğrul'dan İlk Fragman Geldi

Adından da anlaşılacağı üzere ana karakter olarak Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'yi kontrol edeceğimiz oyunda amacımız Kayı Obası'na yapılan Moğol baskını sırasında kaybolan abimizi bulmak olacak. Elbette bu yolculukta pek çok gizem ve tehlikeyle de karşılaşacağız. Bu maceramızda ise Turgut ve Meryem adlı iki karakter de bize eşlik ediyor olacak.