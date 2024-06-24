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Steam Fiyatı 200 TL'yi Aşan Sevilen Vahşi Batı Temalı Oyun Prime Gaming ile Bedava

Steam Fiyatı 200 TL'yi Aşan Sevilen Vahşi Batı Temalı Oyun Prime Gaming ile Bedava

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 14:29

Amazon'un oyunculara büyük kıyağı Prime Gaming aboneleri için harika bir fırsat var. Vahşi batı temasını en güzel işleye oyunlardan olan Call of Juarez platformda tamamen ücretsiz.

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Amazon Prime Gaming oyunculara hem bedava oyunlar veriyor, hem de pek çok konuda farklı avantajlar sağlıyor.

Amazon Prime Gaming oyunculara hem bedava oyunlar veriyor, hem de pek çok konuda farklı avantajlar sağlıyor.

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming her ay verdiği bedava oyunların yanında Twitch'te farklı avantajlar sağlıyor, farklı oyunlarda oyun içi eşyalar ve kozmetikler gibi ögeler vererek oyuncuların kalplerini çalıyor.

Hem güzel bir nostalji imkanı sunan, hem de hala en iyi vahşi batı oyunları arasında yer alan Call of Juarez Amazon Prime Gaming ile ücretsiz.

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl sahip olacağız?

Öncelikle elbette bir Amazon Prime aboneliğine ihtiyacımız var. Şayet aboneliğiniz yoksa hizmeti ilk ay ücretsiz deneyebileceğinizi hatırlatalım. Ardından Prime Gaming'in anasayfasındaki oyunumuzu bulup tıkladıktan sonra 'Oyunu Alın' butonuna tıklayarak GOG kodunuzu alabilirsiniz. Daha sonrasında bu kodu GOG'da etkinleştirerek oyunu kalıcı olarak GOG kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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