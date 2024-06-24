Steam Fiyatı 200 TL'yi Aşan Sevilen Vahşi Batı Temalı Oyun Prime Gaming ile Bedava

Öncelikle elbette bir Amazon Prime aboneliğine ihtiyacımız var. Şayet aboneliğiniz yoksa hizmeti ilk ay ücretsiz deneyebileceğinizi hatırlatalım. Ardından Prime Gaming'in anasayfasındaki oyunumuzu bulup tıkladıktan sonra 'Oyunu Alın' butonuna tıklayarak GOG kodunuzu alabilirsiniz. Daha sonrasında bu kodu GOG'da etkinleştirerek oyunu kalıcı olarak GOG kütüphanenize ekleyebilirsiniz.