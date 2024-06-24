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Oyun Dünyasını Sallayan Palworld PlayStation'a Göz Kırpıyor

Oyun Dünyasını Sallayan Palworld PlayStation'a Göz Kırpıyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 14:50

Çıktığı dönemde ortalığı ayağa kaldıran, çok satanlar listelerinden inmeyen ve müthiş bir popülerlik yakalayan Palworld nihayet PlayStation yolcusu da olacak gibi görünüyor.

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Palworld oyuncular için şüphesiz bu yılın en büyük sürprizlerinden olmuştu.

Palworld oyuncular için şüphesiz bu yılın en büyük sürprizlerinden olmuştu.

Geride bıraktığımız ocak ayında çıkan Palworld çıkar çıkmaz Steam'i sallamış, oyun ilk haftasında 6.5 milyon satış adedine ulaşmayı başararak müthiş bir işe imza atmıştı. Oyuncular tarafından 'silahlı Pokemon' olarak anılan Palworld'ün geleceği için geliştirici ekibin yeni planları var.

Henüz PlayStation cephesinde oyuncularla buluşmamış Palworld için heyecanlandıran bazı ipuçları var.

Henüz PlayStation cephesinde oyuncularla buluşmamış Palworld için heyecanlandıran bazı ipuçları var.
twitter.com

PC çıkışının ardından Game Pass sistemine de dahil olan ve Xbox oyuncuları tarafından da deneyimlenebilen Palworld'ün topluluk yöneticisi paylaştığı bir tweet ile oyunun hayranlarını heyecanlandırdı. PlayStation'ın rengi plan maviyi de Xbox'ın rengi olan yeşilin yanına ekleyen topluluk yöneticisinin bu gönderisi oyunun nihayet PlayStation'a da geleceği şeklinde yorumlandı. Zira daha öncesinde de oyunun PlayStation'a yakın zamanda gelebileceğine dair dillendirilen güçlü iddialar vardı.

Gönderi oyuncuları heyecanlandırmış olsa da henüz Pocketpair cephesinden gelen net bir açıklama yok.

Gönderi oyuncuları heyecanlandırmış olsa da henüz Pocketpair cephesinden gelen net bir açıklama yok.

Oyunun PlayStation sürümüne dair iddialar dillendirilmeye devam ederken üstüne bir de yapılan paylaşım umutları canlandırmış olsa da oyunun geliştiricisi Pocket Pair henüz resmi bir duyuru yapmış değil. Ancak bunun için daha fazla beklememize de gerek kalmayacak gibi.

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