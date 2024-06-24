Oyun Dünyasını Sallayan Palworld PlayStation'a Göz Kırpıyor

PC çıkışının ardından Game Pass sistemine de dahil olan ve Xbox oyuncuları tarafından da deneyimlenebilen Palworld'ün topluluk yöneticisi paylaştığı bir tweet ile oyunun hayranlarını heyecanlandırdı. PlayStation'ın rengi plan maviyi de Xbox'ın rengi olan yeşilin yanına ekleyen topluluk yöneticisinin bu gönderisi oyunun nihayet PlayStation'a da geleceği şeklinde yorumlandı. Zira daha öncesinde de oyunun PlayStation'a yakın zamanda gelebileceğine dair dillendirilen güçlü iddialar vardı.