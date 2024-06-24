Oyun Dünyasını Sallayan Palworld PlayStation'a Göz Kırpıyor
Oyun Dünyasını Sallayan Palworld PlayStation'a Göz Kırpıyor
Çıktığı dönemde ortalığı ayağa kaldıran, çok satanlar listelerinden inmeyen ve müthiş bir popülerlik yakalayan Palworld nihayet PlayStation yolcusu da olacak gibi görünüyor.
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Palworld oyuncular için şüphesiz bu yılın en büyük sürprizlerinden olmuştu.
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Henüz PlayStation cephesinde oyuncularla buluşmamış Palworld için heyecanlandıran bazı ipuçları var.
Gönderi oyuncuları heyecanlandırmış olsa da henüz Pocketpair cephesinden gelen net bir açıklama yok.
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