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Rockstar Games Şaşırtmıyor: Ses Kayıtları İçin Gerçek Çete Üyelerini Çağırmışlar!

Rockstar Games Şaşırtmıyor: Ses Kayıtları İçin Gerçek Çete Üyelerini Çağırmışlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 00:24

Yılların efsanesi GTA: San Andreas'dan şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıktı.

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Kinda Funny Games kanalında bir soru cevap etkinliği düzenlendi.

Ses kayıtları için gerçek çete üyelerini kullanmışlar.

Ses kayıtları için gerçek çete üyelerini kullanmışlar.

GTA: San Andreas, çete savaşları üzerine kurulu bir oyun. Bu nedenle oyun esnasında birçok çete üyesi ile karşı karşıya geliyoruz. Lazlow'un verdiği bilgilere göre de bu çete üyelerinin replikleri ve sesleri gerçek çete üyelerine ait.

Bazı diyaloglara da müdahale etmişler.

Bazı diyaloglara da müdahale etmişler.

Lazlow, stüdyoya gelen çete üyelerine söyleyecekleri replikleri vermiş. Bu replikleri okuyan çete üyeleri ise bazı repliklerin gerçeğe uygun olmadığını dile getirerek bunları söylemediklerini aktarmış. Lazlow ise gerçekte ne söylüyorsanız burada söyleyin o halde diyerek bir orta yol bulmayı başarmış.

Stüdyoya gönüllü olarak katılmışlar.

Stüdyoya gönüllü olarak katılmışlar.

Lazlow'un açıklamalarına göre, bu ses kayıtları için birçok çete üyesi gönüllü olmuş. Stüdyoya gelen çete üyeleri, oyundaki belirli NPC'lerin ses kayıtlarını oluşturmuş.

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