Rockstar Games Şaşırtmıyor: Ses Kayıtları İçin Gerçek Çete Üyelerini Çağırmışlar!
Rockstar Games Şaşırtmıyor: Ses Kayıtları İçin Gerçek Çete Üyelerini Çağırmışlar!
Yılların efsanesi GTA: San Andreas'dan şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıktı.
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Kinda Funny Games kanalında bir soru cevap etkinliği düzenlendi.
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Ses kayıtları için gerçek çete üyelerini kullanmışlar.
Bazı diyaloglara da müdahale etmişler.
Stüdyoya gönüllü olarak katılmışlar.
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