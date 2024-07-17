Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Bu ay kullanıcılara sunulan oyunların yanında 3 yeni yapım daha Xbox kütüphanesine dahil olmaya hazırlanıyor.
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Oyunculara geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass oyun oynamanın en hesaplı yollarından.
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Temmuz ayının kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı.
Hatırlayacağınız üzere Xbox Game Pass yakın zamanda zamlanmıştı.
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