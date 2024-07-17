Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Abonelik fiyatlarında artışa giden Microsoft ayrıca yeni abonelik paketlerini de duyurmuştu. Zamlı fiyatlar yeni aboneler için geçerliyken mevcutta devam eden bir aboneliğiniz varsa en azından bu sürenin sonuna kadar yeni fiyatlardan etkilenmeyeceğinizi de hatırlatalım.