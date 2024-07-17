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Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 11:20

Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Bu ay kullanıcılara sunulan oyunların yanında 3 yeni yapım daha Xbox kütüphanesine dahil olmaya hazırlanıyor.

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Oyunculara geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass oyun oynamanın en hesaplı yollarından.

Oyunculara geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass oyun oynamanın en hesaplı yollarından.

PC ve Xbox konsol kullanıcılarının faydalanabildiği hizmet sayesinde oyuncular geniş bir oyun kütüphanesindeki oyunları sınırsızca ve ek bir ücret ödemeden oynayabilirken kütüphaneye merakla beklenen kimi AAA oyunlar da ilk günden itibaren ekleniyorlar.

Temmuz ayının kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı.

Temmuz ayının kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı.

Listenin en dikkat çeken oyunu A44 Games tarafından geliştirilen RPG oyunu Flintlock: The Siege of Dawn. Bunun yanında çıktığı ilk günden Game Pass'e eklenecek tatlı mı tatlı piksel grafiklere sahip Magical Delicacy ve co-op bir deneyim de vadeden Flock temmuz ayının kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar.

Hatırlayacağınız üzere Xbox Game Pass yakın zamanda zamlanmıştı.

Hatırlayacağınız üzere Xbox Game Pass yakın zamanda zamlanmıştı.

Abonelik fiyatlarında artışa giden Microsoft ayrıca yeni abonelik paketlerini de duyurmuştu. Zamlı fiyatlar yeni aboneler için geçerliyken mevcutta devam eden bir aboneliğiniz varsa en azından bu sürenin sonuna kadar yeni fiyatlardan etkilenmeyeceğinizi de hatırlatalım.

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