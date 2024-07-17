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Steam Dövüş Oyunları Festivali'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar

Steam Dövüş Oyunları Festivali'nde 5 Dolar ve Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 12:38

Steam'de hepimizi dayağa doyuracak Dövüş Oyunları Festivali başladı. Her telden dövüş oyununun indirime girdiği festival boyunca 5 dolar ve altına alınabilecek en iyi oyunları listeledik. 👇

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1. Mortal Kombat 11 - 4,99 Dolar

2. For Honor - 3,59 Dolar

3. Gang Beasts - 3,59 Dolar

4. Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition - 4,99 Dolar

5. Celebrity Kombat - 3,99 Dolar

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Soulcalibur VI 39,99 Dolar - 3,99 Dolar

  • Hellish Quart 8,99 Dolar - 4,99 Dolar

  • Absolver  14,99 Dolar - 2,99 Dolar

  • Cake Bash 10,49 Dolar - 3,67 Dolar

  • Shovel Knight Showdown 7,79 Dolar - 3,89 Dolar

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