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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'ye Çalım Üstüne Çalım!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'ye Çalım Üstüne Çalım!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 08:34

Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları karşımızda. Black Myth: Wukong tahtta kalmaya kararlıyken bakalım bu hafta liste nasıl şekillenmiş?

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1. Black Myth: Wukong listenin tepesindeki yerini korumaya devam ediyor.

1. Black Myth: Wukong listenin tepesindeki yerini korumaya devam ediyor.

19 Ağustos tarihindeki çıkışından bu yana listenin en tepesindeki yerini kimselere kaptırmayan Black Myth: Wukong listeleri altüst etmeye devam ediyor. Çin merkezli Game Science tarafından geliştirilen oyun tüm dünyada müthiş bir oyuncu kitlesini kendine bağlamış durumda.

2. Call of Duty: Black Ops 6 ise hızlı yükseldi.

2. Call of Duty: Black Ops 6 ise hızlı yükseldi.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty'nin her yeni oyunu büyük heyecanla karşılanırken bu kez heyecanımız çıkışına artık gün saydığımız Black Ops 6 için. 70 dolarlık fiyatıyla ön sipariş aşamasında olan Call of Duty: Black Ops 6 listenin ikinci sırasına beş sıralık bir yükselişle oturmayı başardı.

3. Counter-Strike 2 ise zirveye dönmek şöyle dursun, daha da uzaklaşıyor.

3. Counter-Strike 2 ise zirveye dönmek şöyle dursun, daha da uzaklaşıyor.

Listenin daimi birincisi son zamanlarda tahtından çok uzak. Güçlü oyunların rüzgarıyla sarsılan Counter-Strike 2 birkaç haftadır Black Myth: Wukong'un etkisiyle ikincilikte takılırken bu hafta ise Call of Duty: Black Ops 6'nın rüzgarı popüler oyunu üçüncülüğe itmiş durumda.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • PUBG: Battlegrounds

  • Risk of Rain 2

  • Risk of Rain 2: Seekers of the Storm

  • Hogwarts Legacy

  • Gundam Breaker 4

  • Once Human

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