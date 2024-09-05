Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'ye Çalım Üstüne Çalım!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'ye Çalım Üstüne Çalım!
Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları karşımızda. Black Myth: Wukong tahtta kalmaya kararlıyken bakalım bu hafta liste nasıl şekillenmiş?
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1. Black Myth: Wukong listenin tepesindeki yerini korumaya devam ediyor.
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2. Call of Duty: Black Ops 6 ise hızlı yükseldi.
3. Counter-Strike 2 ise zirveye dönmek şöyle dursun, daha da uzaklaşıyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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