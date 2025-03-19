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Nasuh Bektaş Kimdir, Nereli? Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?

Nasuh Bektaş Kimdir, Nereli? Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 16:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. 19 Mart günü yaşanan olayların ardından gündeme gelen bir isim de gazeteci Nasuh Bektaş oldu. Nasuh Bektaş, bazı gazeteciler tarafından ortaya atılan bir isim haline geldi. Nasuh Bektaş,  Kamu Yönetimi ve Felsefe bölümlerinden mezun olmuş, daha sonra sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmiştir.

Peki Nasuh Bektaş kimdir, neden gündem oldu?

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Nasuh Bektaş Kimdir?

Nasuh Bektaş Kimdir?

Nasuh Bektaş, sosyal medya platformları üzerinden sık sık yaptığı yayınlar ve katıldığı programlar ile tanınmış bir isimdir. 1972 yılının Aralık ayında dünyaya gelmiştir. Konya'nın Karapınar ilçesinde doğmuştur. 1990 yılında İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda Astsubay Hazırlama eğitimi alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) göreve başlamıştır. Çeşitli illerde 22 yıl boyunca TSK bünyesinde görev almıştır. Fakat yüksek tansiyona bağlı olarak kalp-aort damarında anevrizma teşhisi konulmuş ve malulen emekli edilmiştir. 

Nasuh Bektaş evli bir bir kız çocuk babasıdır.

Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?

Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?

Nasuh Bektaş, Kamu Yönetimi ve Felsefe bölümlerinden lisans mezunudur. İnkılap Tarihi alanında yüksek lisans derslerini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiştir. Ancak tez aşamasında eğitimini yarıda bırakmıştır. 

22 yıl boyunca TSK'da görev almış ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli edilmiştir. Nasuh Bektaş, gazeteci olarak bilinir. Fakat bu konuya dair yaptığı açıklamada 'Sanat, Siyaset ve basın adına paralı iş yapmıyorum ve herhangi profesyonel bağ özellikle kurmuyorum ve kurmayı da özellikle düşünmüyorum. Sağlığım da buna elvermez' demiştir.

Nasuh Bektaş Neden Gündemde?

Nasuh Bektaş Neden Gündemde?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 19 Mart günü yaşanan olaylarda ön plana çıkan bir isim de Nasuh Bektaş oldu. Gazeteci Cem Küçük, Bektaş hakkında 'Sıra sana geliyor provokatör Nasuh' açıklamasında bulundu. Bektaş, bu açıklamanın ardından bugün gündem oldu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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