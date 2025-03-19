Nasuh Bektaş Kimdir, Nereli? Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?

Nasuh Bektaş, Kamu Yönetimi ve Felsefe bölümlerinden lisans mezunudur. İnkılap Tarihi alanında yüksek lisans derslerini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiştir. Ancak tez aşamasında eğitimini yarıda bırakmıştır.

22 yıl boyunca TSK'da görev almış ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli edilmiştir. Nasuh Bektaş, gazeteci olarak bilinir. Fakat bu konuya dair yaptığı açıklamada 'Sanat, Siyaset ve basın adına paralı iş yapmıyorum ve herhangi profesyonel bağ özellikle kurmuyorum ve kurmayı da özellikle düşünmüyorum. Sağlığım da buna elvermez' demiştir.