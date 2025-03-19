Nasuh Bektaş Kimdir, Nereli? Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?
Nasuh Bektaş Kimdir, Nereli? Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde gözaltına alındı. 19 Mart günü yaşanan olayların ardından gündeme gelen bir isim de gazeteci Nasuh Bektaş oldu. Nasuh Bektaş, bazı gazeteciler tarafından ortaya atılan bir isim haline geldi. Nasuh Bektaş, Kamu Yönetimi ve Felsefe bölümlerinden mezun olmuş, daha sonra sosyal medyada tanınan bir isim haline gelmiştir.
Peki Nasuh Bektaş kimdir, neden gündem oldu?
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Nasuh Bektaş Kimdir?
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Nasuh Bektaş Ne İş Yapıyor?
Nasuh Bektaş Neden Gündemde?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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