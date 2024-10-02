Ünlü Twitch Yayıncısı "Stable Ronaldo" Yanlışlıkla Aylık Gelirini İfşa Etti
Ünlü Twitch Yayıncısı "Stable Ronaldo" Yanlışlıkla Aylık Gelirini İfşa Etti
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Stable Ronaldo Twitch'teki 63 binin üzerindeki takipçisiyle internet aleminin en ünlü yayıncılarından.
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Yayıncı yalnızca geçtiğimiz ay 1,2 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş!
Üstelik 1,2 milyon dolar yayıncının yalnızca Twitch'ten kazandığı tutar.
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