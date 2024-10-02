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Ünlü Twitch Yayıncısı "Stable Ronaldo" Yanlışlıkla Aylık Gelirini İfşa Etti

Ünlü Twitch Yayıncısı "Stable Ronaldo" Yanlışlıkla Aylık Gelirini İfşa Etti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 12:43

Sizce dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından birinin aylık geliri ne kadardır? Stable Ronaldo canlı yayında yanlışlıkla bu bilgiyi ifşa ederek kafamızdaki deli soruları da yanıtlamış oldu.

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Stable Ronaldo Twitch'teki 63 binin üzerindeki takipçisiyle internet aleminin en ünlü yayıncılarından.

Stable Ronaldo Twitch'teki 63 binin üzerindeki takipçisiyle internet aleminin en ünlü yayıncılarından.

Eski Fortnite profesyonel esporcusu Rani 'Stable Ronaldo' Netz canlı yayında yaşadığı 'kaza' ile gündemde. Ünlü yayıncı canlı yayın esnasında yanlışlıkla aylık gelirini gözler önüne serdi.

Yayıncı yalnızca geçtiğimiz ay 1,2 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş!

Üstelik 1,2 milyon dolar yayıncının yalnızca Twitch'ten kazandığı tutar.

Üstelik 1,2 milyon dolar yayıncının yalnızca Twitch'ten kazandığı tutar.

Geçtiğimiz ay tam 690 saat yayında kalan yayıncının sponsorlukları ve diğer gelirleri de düşünüldüğünde insanın dudağı uçuklamıyor değil.

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