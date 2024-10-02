Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Yeni Bir Kesit Paylaşıldı
Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Yeni Bir Kesit Paylaşıldı
Netflix ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, oyuncuların merakla bekledikleri Tomb Raider dizisinden heyecanı daha da arttıran yeni bir kesit yayınlandı.
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Oyun uyarlaması işler son dönemde epey hız kazanmışken Tomb Raider serisi de animasyon dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
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Netflix'in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisinden yeni bir kesit paylaşıldı.
Peki Netflix'in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft animasyon dizisi ne zaman yayınlanacak?
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