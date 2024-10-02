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Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Yeni Bir Kesit Paylaşıldı

Netflix'in Tomb Raider Dizisinden Yeni Bir Kesit Paylaşıldı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 12:07

Netflix ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, oyuncuların merakla bekledikleri Tomb Raider dizisinden heyecanı daha da arttıran yeni bir kesit yayınlandı.

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Oyun uyarlaması işler son dönemde epey hız kazanmışken Tomb Raider serisi de animasyon dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun uyarlaması işler son dönemde epey hız kazanmışken Tomb Raider serisi de animasyon dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Netflix tarafından yayınlanacak ve Tomb Raider: The Legend of Lara Croft adını taşıyacak animasyon dizisinde Lara'nın 2013 yılında çıkan oyunla başlayan ve 'modern üçleme' diye tabir edebileceğimiz dönemindeki maceraları temel alınacak.

Netflix'in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisinden yeni bir kesit paylaşıldı.

Peki Netflix'in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft animasyon dizisi ne zaman yayınlanacak?

Peki Netflix'in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft animasyon dizisi ne zaman yayınlanacak?

Lara'ya sesiyle Hayley Atwell'in, Jonah'a ise Earl Baylon'ın hayat vereceği ve senaryonun The Witcher dizisiyle de tanıdığımız Tasha Huo'ya emanet edildiği yapım 10 Ekim tarihinde karşımızda olacak.

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