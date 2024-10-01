Amazon Yapımı Yakuza Dizisinden Beklenti Yükselten Yeni Fragman
Amazon Yapımı Yakuza Dizisinden Beklenti Yükselten Yeni Fragman
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Ekranlarda her geçen gün yeni bir oyun uyarlaması iş karşımıza çıkarken Amazon da oyun uyarlaması dizileriyle çıtayı yükseltenlerden.
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Yakuza serisinin dizi uyarlaması Like a Dragon: Yakuza için yepyeni bir fragman yayınlandı.
Peki Like a Dragon: Yakuza dizisi ne zaman yayınlanacak?
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