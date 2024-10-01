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Amazon Yapımı Yakuza Dizisinden Beklenti Yükselten Yeni Fragman

Amazon Yapımı Yakuza Dizisinden Beklenti Yükselten Yeni Fragman

Croft
Croft - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 14:30

Oyun uyarlaması dizi ve filmler hız kesmeden devam ederken Amazon'un ekrana uyarlayacağı ve hayranlar tarafından merakla beklenen Yakuza dizisinden de yeni fragman geldi.

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Ekranlarda her geçen gün yeni bir oyun uyarlaması iş karşımıza çıkarken Amazon da oyun uyarlaması dizileriyle çıtayı yükseltenlerden.

Ekranlarda her geçen gün yeni bir oyun uyarlaması iş karşımıza çıkarken Amazon da oyun uyarlaması dizileriyle çıtayı yükseltenlerden.

Fallout dizisi ile müthiş bir başarı yakalayan Amazon şu anda farklı oyun uyarlamalarını da izleyicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de yapım süreci hala devam eden, sevilen oyun serisi Yakuza'dan uyarlanacak Like a Dragon: Yakuza dizisi.

Yakuza serisinin dizi uyarlaması Like a Dragon: Yakuza için yepyeni bir fragman yayınlandı.

Peki Like a Dragon: Yakuza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Peki Like a Dragon: Yakuza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan Yakuza dizisi 24 Ekim tarihinde izleyicilerle buluşacak. Dizinin ikinci sezon onayı alıp alamayacağı ise şimdiden merak konusu.

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