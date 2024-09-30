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FM'de Keşfettiği Wonderkid'le Rize'de Karşılaşıp Arkadaş Olan Kullanıcı Oyunun Gücüne İnandırdı!

FM'de Keşfettiği Wonderkid'le Rize'de Karşılaşıp Arkadaş Olan Kullanıcı Oyunun Gücüne İnandırdı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 15:23

Hep diyoruz, Football Manager bir oyun serisinden çok daha fazlası! FM'de keşfedip üstüne bir de başka oyunculara tavsiye ettiği wonderkid ile Rize'de karşılaşıp bir de üstüne arkadaş olan kullanıcı bunu bir kez daha kanıtladı.

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Football Manager oyuncuları birbirinden absürt olaylara alışıklar.

Football Manager oyuncuları birbirinden absürt olaylara alışıklar.

Fenerbahçe'yi bırakıp Manchester'ı satın alan Ali Koç mu dersiniz, Türkiye Kupası maçı yüzünden değişen Şampiyonlar Ligi tarihleri mi... Ancak bir oyuncu yaşadıklarıyla bu kez tesadüf ve evrenin gücüne hepimizi inandırdı.

Tesadüfler silsilesi bir FM hesabının X'te değerlendirilebilecek wonderkid önerisi yapmasıyla başladı.

Tesadüfler silsilesi bir FM hesabının X'te değerlendirilebilecek wonderkid önerisi yapmasıyla başladı.
twitter.com

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Bir oyuncu ise gönderinin altında diğer oyunculara kendi keşfettiği wonderkid'i önerdi.

Bir oyuncu ise gönderinin altında diğer oyunculara kendi keşfettiği wonderkid'i önerdi.
twitter.com

Gönderiye isimsiz bir profil yorum yaparken...

Gönderiye isimsiz bir profil yorum yaparken...
twitter.com

Esas soru geldi!

Esas soru geldi!
twitter.com
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"Soruya yanıt gelmedi, beklenen olmadı" derken iki gün sonra gelen fotoğrafla müthiş bir sürpriz yaşandı!

"Soruya yanıt gelmedi, beklenen olmadı" derken iki gün sonra gelen fotoğrafla müthiş bir sürpriz yaşandı!
twitter.com

Wonderkid Okan Sarı oyuncuya misafirperverliği için teşekkür ederken...

Wonderkid Okan Sarı oyuncuya misafirperverliği için teşekkür ederken...
twitter.com

Oyuncu ise bu tatlı anı yanıtıyla taçlandırdı.

Oyuncu ise bu tatlı anı yanıtıyla taçlandırdı.
twitter.com

Bu tatlı tesadüf sayesinde bir kullanıcı da yıllar sonra çocukluk arkadaşını buldu, kısacası tesadüfception!

Bu tatlı tesadüf sayesinde bir kullanıcı da yıllar sonra çocukluk arkadaşını buldu, kısacası tesadüfception!
twitter.com

FM bizi biraz ürkütmeye başladı...

FM bizi biraz ürkütmeye başladı...
twitter.com
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Peki sizin FM'de denk geldiğiniz şaşırtan tesadüf ve olaylar var mı? Buyurun yorumlara!

Peki sizin FM'de denk geldiğiniz şaşırtan tesadüf ve olaylar var mı? Buyurun yorumlara!
twitter.com

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