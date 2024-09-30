FM'de Keşfettiği Wonderkid'le Rize'de Karşılaşıp Arkadaş Olan Kullanıcı Oyunun Gücüne İnandırdı!
FM'de Keşfettiği Wonderkid'le Rize'de Karşılaşıp Arkadaş Olan Kullanıcı Oyunun Gücüne İnandırdı!
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Football Manager oyuncuları birbirinden absürt olaylara alışıklar.
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Tesadüfler silsilesi bir FM hesabının X'te değerlendirilebilecek wonderkid önerisi yapmasıyla başladı.
Bir oyuncu ise gönderinin altında diğer oyunculara kendi keşfettiği wonderkid'i önerdi.
Gönderiye isimsiz bir profil yorum yaparken...
Esas soru geldi!
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"Soruya yanıt gelmedi, beklenen olmadı" derken iki gün sonra gelen fotoğrafla müthiş bir sürpriz yaşandı!
Wonderkid Okan Sarı oyuncuya misafirperverliği için teşekkür ederken...
Oyuncu ise bu tatlı anı yanıtıyla taçlandırdı.
Bu tatlı tesadüf sayesinde bir kullanıcı da yıllar sonra çocukluk arkadaşını buldu, kısacası tesadüfception!
FM bizi biraz ürkütmeye başladı...
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Peki sizin FM'de denk geldiğiniz şaşırtan tesadüf ve olaylar var mı? Buyurun yorumlara!
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