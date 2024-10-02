Çığlık Atarak Reddettiğini Söylemişti: Oğuz Sasi, Testo Taylan'ın İddiasını Yalanladı
Çığlık Atarak Reddettiğini Söylemişti: Oğuz Sasi, Testo Taylan'ın İddiasını Yalanladı
Sevilen yayıncı Oğuz Sasi, Testo Taylan'ın kendisine video teklifi getirdiği ve bunu 'çığlık atarak' reddettiği iddiasını canlı yayınında yalanladı.
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Testo Taylan internet fenomenlerine yaptığı ev ziyaretleri ile özellikle son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.
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Takipçileri tarafından sevilen yayıncı Oğuz Sasi'nin evini de ziyaret etmesi yönünde istekler alan Testo Taylan hikayesinde Oğuz Sasi'ye bu teklifle gittiğini ancak yayıncının bu teklifi "çığlık atarak" reddettiğini söylemişti.
Oğuz Sasi ise Testo Taylan'ın bu iddialarını Kick'teki canlı yayınında yalanladı.
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