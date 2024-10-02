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Çığlık Atarak Reddettiğini Söylemişti: Oğuz Sasi, Testo Taylan'ın İddiasını Yalanladı

Çığlık Atarak Reddettiğini Söylemişti: Oğuz Sasi, Testo Taylan'ın İddiasını Yalanladı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 11:35

Sevilen yayıncı Oğuz Sasi, Testo Taylan'ın kendisine video teklifi getirdiği ve bunu 'çığlık atarak' reddettiği iddiasını canlı yayınında yalanladı.

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Testo Taylan internet fenomenlerine yaptığı ev ziyaretleri ile özellikle son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Testo Taylan internet fenomenlerine yaptığı ev ziyaretleri ile özellikle son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

İnternetin fenomen olmuş ve hayatları merak edilen isimlerinin evlerine konuk olan Testo Taylan bu ziyaretlerini ise YouTube kanalında izleyicileri ile paylaşıyor.

Takipçileri tarafından sevilen yayıncı Oğuz Sasi'nin evini de ziyaret etmesi yönünde istekler alan Testo Taylan hikayesinde Oğuz Sasi'ye bu teklifle gittiğini ancak yayıncının bu teklifi "çığlık atarak" reddettiğini söylemişti.

Takipçileri tarafından sevilen yayıncı Oğuz Sasi'nin evini de ziyaret etmesi yönünde istekler alan Testo Taylan hikayesinde Oğuz Sasi'ye bu teklifle gittiğini ancak yayıncının bu teklifi "çığlık atarak" reddettiğini söylemişti.

Kaynak

Oğuz Sasi ise Testo Taylan'ın bu iddialarını Kick'teki canlı yayınında yalanladı.

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