İçimizdeki Mimar Selim Bey'i Dışa Vuran House Flipper'a Gelen En Komik Yorumlar
İçimizdeki Mimar Selim Bey'i Dışa Vuran House Flipper'a Gelen En Komik Yorumlar
İnsanı ara ara basan 'şu duvarı kırdırıp salona mı katsak' perilerini savuşturan, Mimar Selim Bey'i bile kıskandıran işler çıkarttığımız House Flipper'a gelen en komik yorumlara gelin birlikte bakalım.
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Özür dilerim anne...
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✨Anne sanatı✨
Daha iyi ev yapıyor olabilirsin ama o özgün tasarımlar? Mesela düğün fotoğraflı yemek masası? Hiç sanmam.
Geçen gün bir kabus gördüm, aynı bu tarz bir şeydi.
Öğrenci evine misafir gelen herhangi bir anne:
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Acaba kasiyerlik simülasyonu tarzı bir şey de bulabilir miyiz? Bir arkadaş soruyor da.
Yeni nesil O'nu hiç tanımadı tabi.
2024'te oyunu almak için altın bozduran var. 🥲
Ya bırak bunlar nankör.
Bazen şöyle tertemiz delirmek istiyorum.
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