Five Nights at Freddy's 2 Filmi İlkinden de Korkunç Olacakmış!

Açlık Oyunları serisinden de tanıdığımız, Five Nights at Freddy's filminde ise başrolü oynayan Josh Hutcherson Esquire'a yaptığı açıklamalarda devam filmi hakkında konuştu. 'Bu o kadar abartılı ve çılgınca ki bir bakıma karakterlerin duygusal gerçekliğini bulmanın işe yarayacağını düşündüm. Bence hayranlar buna bayılacak. Kaynağıyla birlikte çok eğlenceli olacak. Aslında daha korkutucu da olacak.” ifadelerini kullandı.