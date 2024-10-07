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Five Nights at Freddy's 2 Filmi İlkinden de Korkunç Olacakmış!

Five Nights at Freddy's 2 Filmi İlkinden de Korkunç Olacakmış!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 16:04

Oyun uyarlaması filmler furyasına katılan popüler korku oyunu serisi Five Nights at Freddy's hakkında yeni detaylar var. Sıradaki Five Nights at Freddy's filmi ilkinden daha da korkunç ve ciddi bir tonda geliyor.

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Oyun dünyasında fırtınalar estirdikten sonra Five Nights at Freddy's geçtiğimiz yıl beyaz perdeye de ilk adımını atmıştı.

Oyun dünyasında fırtınalar estirdikten sonra Five Nights at Freddy's geçtiğimiz yıl beyaz perdeye de ilk adımını atmıştı.

Bu zamana dek çıkan dört ana oyunun haricinde çok sayıda yan oyuna da kavuşan ve devasa bir seri haline gelen Five Nights at Freddy's Hollywood'un oyun uyarlaması furyasına da dahil olarak izleyicilerle buluşmuş, karışık yorumlarla karşılanmıştı. Filmin IMDB puanı ise 5,4.

İlk filmi beklenen etkiyi yaratmayan Five Nights at Freddy's ikinci filmi ile çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

İlk filmi beklenen etkiyi yaratmayan Five Nights at Freddy's ikinci filmi ile çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

Açlık Oyunları serisinden de tanıdığımız, Five Nights at Freddy's filminde ise başrolü oynayan Josh Hutcherson Esquire'a yaptığı açıklamalarda devam filmi hakkında konuştu. 'Bu o kadar abartılı ve çılgınca ki bir bakıma karakterlerin duygusal gerçekliğini bulmanın işe yarayacağını düşündüm. Bence hayranlar buna bayılacak. Kaynağıyla birlikte çok eğlenceli olacak. Aslında daha korkutucu da olacak.” ifadelerini kullandı.

Five Nights at Freddy's serisinin beyaz perde macerası daha da uzayacak gibi görünüyor.

Five Nights at Freddy's serisinin beyaz perde macerası daha da uzayacak gibi görünüyor.

Hutcherson yaptığı açıklamalarda ayrıca devam filmlerine de açık kapı bıraktı. Daha fazla animatroniği de film serisinde göreceğimizi söyleyen başrol “Şu anda bu dünyayı inşa edip onu gerçekten harika bir şekilde genişletmenin dengesi üzerinde çalışıyoruz, ama aynı zamanda karakterlerin gerçekten sağlam bir temele oturmasını sağlıyoruz.” dedi

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