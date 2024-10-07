Five Nights at Freddy's 2 Filmi İlkinden de Korkunç Olacakmış!
Five Nights at Freddy's 2 Filmi İlkinden de Korkunç Olacakmış!
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Oyun dünyasında fırtınalar estirdikten sonra Five Nights at Freddy's geçtiğimiz yıl beyaz perdeye de ilk adımını atmıştı.
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İlk filmi beklenen etkiyi yaratmayan Five Nights at Freddy's ikinci filmi ile çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.
Five Nights at Freddy's serisinin beyaz perde macerası daha da uzayacak gibi görünüyor.
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