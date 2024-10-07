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Cyberpunk 2077'nin Devam Oyunun Yönetmeni Bazı Hayranların Geri Dönmeyeceğinin Farkında

Cyberpunk 2077'nin Devam Oyunun Yönetmeni Bazı Hayranların Geri Dönmeyeceğinin Farkında

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 13:20

Bug'larla dolu çıkışı, vadettiklerini gerçekleştirmemesi ve bir ton daha diğer sorunla birlikte çıkan Cyberpunk 2077'nin devam oyunun yönetmeni Pawel Sasko bazı hayranları hiç geri kazanamayacaklarının farkında olduklarını belirtti.

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Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı ve aldığı haklı eleştiriler hala akıllarda.

Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı ve aldığı haklı eleştiriler hala akıllarda.

2020 yılında çıkan oyun öylesine sorunlu bir başlangıç yapmıştı ki oyunun PlayStation 4 sürümü bu sebeple satıştan kaldırılmış, haliyle oyuncular da yalnızca oyuna değil geliştirici CD Project Red'e de karşı olan güvenlerini kaybetmişlerdi.

Cyberpunk 2077'nin devam oyununun başındaki isim olan Pawel Sasko markaya güvenlerini kaybeden bazı oyuncuları hiç geri kazanamayacaklarını bildiklerini itiraf etti.

Cyberpunk 2077'nin devam oyununun başındaki isim olan Pawel Sasko markaya güvenlerini kaybeden bazı oyuncuları hiç geri kazanamayacaklarını bildiklerini itiraf etti.

Eurogamer'a konuşan Sasko kimi oyuncuların şirketin hatasından ders aldığına hala inanmadıklarını belirterek 'Ne yazık ki yaşananlar için ödememiz gereken bedel bu. Ancak umuyorum ki, yaptığımız çalışmalar ve gösterdiğimiz şeyler sayesinde bu insanların bazılarını kazanabiliriz. Ve birilerinin, diyelim ki Phantom Liberty'de veya bir sonraki Witcher'da, bir sonraki Cyberpunk'ta veya bir sonraki projede yaşayabilecekleri inanılmaz deneyimlerden bahsettiğini duyduklarında, oyunda inanılmaz bir değer olduğunu gördükleri anda, gerçekten ona uzanacak, oynayacak ve tadını çıkaracaklardır.' ifadelerini kullandı.

CD Project Red CEO'su da zedelenen güvenin geri dönüşü olmayacağının farkında.

CD Project Red CEO'su da zedelenen güvenin geri dönüşü olmayacağının farkında.

Daha öncesinde Cyberpunk 2077'nin lansman gününü 'hayatımın en kmtü günüydü' diyerek özetleyen Michał Nowakowski şirket algısının en azından uzun vadede asla geri dönemeyeceğinin farkında olduğunu belirtiyor.

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