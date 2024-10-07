Cyberpunk 2077'nin Devam Oyunun Yönetmeni Bazı Hayranların Geri Dönmeyeceğinin Farkında

Eurogamer'a konuşan Sasko kimi oyuncuların şirketin hatasından ders aldığına hala inanmadıklarını belirterek 'Ne yazık ki yaşananlar için ödememiz gereken bedel bu. Ancak umuyorum ki, yaptığımız çalışmalar ve gösterdiğimiz şeyler sayesinde bu insanların bazılarını kazanabiliriz. Ve birilerinin, diyelim ki Phantom Liberty'de veya bir sonraki Witcher'da, bir sonraki Cyberpunk'ta veya bir sonraki projede yaşayabilecekleri inanılmaz deneyimlerden bahsettiğini duyduklarında, oyunda inanılmaz bir değer olduğunu gördükleri anda, gerçekten ona uzanacak, oynayacak ve tadını çıkaracaklardır.' ifadelerini kullandı.