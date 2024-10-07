Cyberpunk 2077'nin Devam Oyunun Yönetmeni Bazı Hayranların Geri Dönmeyeceğinin Farkında
Cyberpunk 2077'nin Devam Oyunun Yönetmeni Bazı Hayranların Geri Dönmeyeceğinin Farkında
Bug'larla dolu çıkışı, vadettiklerini gerçekleştirmemesi ve bir ton daha diğer sorunla birlikte çıkan Cyberpunk 2077'nin devam oyunun yönetmeni Pawel Sasko bazı hayranları hiç geri kazanamayacaklarının farkında olduklarını belirtti.
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Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı ve aldığı haklı eleştiriler hala akıllarda.
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Cyberpunk 2077'nin devam oyununun başındaki isim olan Pawel Sasko markaya güvenlerini kaybeden bazı oyuncuları hiç geri kazanamayacaklarını bildiklerini itiraf etti.
CD Project Red CEO'su da zedelenen güvenin geri dönüşü olmayacağının farkında.
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