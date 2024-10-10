Blizzard'ın Planları Arasında Overwatch Mobile Olabilir: Kaynak Sağlam!

Kitabı için 350'den fazla eski ve mevcut Blizzard çalışanı ile röportaj yapan Jason Schreier, Overwatch Mobile'ın geliştirilmekte olduğunu söylese de elbette elimizde henüz bir tarih yok ancak bu tahmin yapmamıza da engel değil. Overwatch Mobile'a dair ilk söylentiler esasen yıllar öncesinde gündeme gelmişti. Kısacası oyuna beklediğimizden daha kısa sürede kavuşabiliriz. Overwatch Mobile tıpkı serinin diğer oyunları gibi BlizzCon fuarında tanıtılabilir. Ne diyelim, bekleyip göreceğiz!