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Blizzard'ın Planları Arasında Overwatch Mobile Olabilir: Kaynak Sağlam!

Blizzard'ın Planları Arasında Overwatch Mobile Olabilir: Kaynak Sağlam!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 15:21

Blizzard cephesinden yepyeni haberler var. Overwatch 2 ile oyunculardan bekledikleri tepkileri alamayan şirketin gündeminde bu kez de Overwatch Mobile var gibi görünüyor.

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2022 yılında karşımıza çıkan Overwatch 2 oyunculara istediklerini vermek konusunda pek de iyi bir iş başaramamıştı.

2022 yılında karşımıza çıkan Overwatch 2 oyunculara istediklerini vermek konusunda pek de iyi bir iş başaramamıştı.

2016 yılında çıkan ve 'Yılın Oyunu' da dahil olmak üzere pek çok ödülün sahibi olan Overwatch'ın ardından gelen Overwatch 2 geliştirme döneminde pek çok sıkıntı ile karşılaşmıştı. Blizzard'ın içinden geçtiği ve cinsel taciz gibi ciddi suçlamaların yöneltildiği dava süreçlerinde oyunun başındaki isim olan Jeff Kaplan da şirketten ayrılınca proje deyim yerindeyse başsız kalmıştı.

Görünüşe göre Blizzard'ın Overwatch hakkındaki sıradaki planları arasında Overwatch Mobile var.

Görünüşe göre Blizzard'ın Overwatch hakkındaki sıradaki planları arasında Overwatch Mobile var.

Oyun dünyasının en güvenilir isimlerinden araştırmacı, gazeteci ve yazar Jason Schreier'ın sıradaki kitabı Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment'ta bahsedilenlere göre şirket Overwatch Mobile için çalışmalara çoktan başlamış bile.

Peki Overwatch Mobile'a ne zaman kavuşacağız?

Peki Overwatch Mobile'a ne zaman kavuşacağız?

Kitabı için 350'den fazla eski ve mevcut Blizzard çalışanı ile röportaj yapan Jason Schreier, Overwatch Mobile'ın geliştirilmekte olduğunu söylese de elbette elimizde henüz bir tarih yok ancak bu tahmin yapmamıza da engel değil. Overwatch Mobile'a dair ilk söylentiler esasen yıllar öncesinde gündeme gelmişti. Kısacası oyuna beklediğimizden daha kısa sürede kavuşabiliriz. Overwatch Mobile tıpkı serinin diğer oyunları gibi BlizzCon fuarında tanıtılabilir. Ne diyelim, bekleyip göreceğiz!

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