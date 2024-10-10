Blizzard'ın Planları Arasında Overwatch Mobile Olabilir: Kaynak Sağlam!
Blizzard'ın Planları Arasında Overwatch Mobile Olabilir: Kaynak Sağlam!
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2022 yılında karşımıza çıkan Overwatch 2 oyunculara istediklerini vermek konusunda pek de iyi bir iş başaramamıştı.
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Görünüşe göre Blizzard'ın Overwatch hakkındaki sıradaki planları arasında Overwatch Mobile var.
Peki Overwatch Mobile'a ne zaman kavuşacağız?
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