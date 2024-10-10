Football Manager 25 Ertelendi: Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülecekti

Eylül ayında yaptıkları açıklamada FM25'in çıkış tarihini biraz daha ertelemek zorunda kaldıklarını açıklamış olan geliştirici ekip bu sürenin 2025 Mart'a çekilmesine sebep olarak stüdyodaki herkesin elinden geleni yapmasına karşın sürenin yeterli olmamasını gösterdiler.

“Zaman çizelgeleri zaten sıkışıktı ve son yorumlarınızın çoğunda haklı olarak belirtildiği gibi, çok fazla acele ediyorduk ve her zamanki standartlarımızdan ödün verme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Bu durum stüdyoda çalışan ve mümkün olan en iyi oyunu sunmaya tutkuyla bağlı olan herkes üzerinde büyük bir baskı yarattı. FM25, seride bir nesildir görülen en büyük teknik ve görsel ilerleme. Kasım ayında yayınlamak için acele ederek Football Manager tarihindeki bu önemli dönüm noktasını teslim etmekten ödün veremeyiz.”