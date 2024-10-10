Football Manager 25 Ertelendi: Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülecekti
Football Manager 25 Ertelendi: Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülecekti
Football Manager cephesinden biraz tatsız haberler var. Serinin merakla beklenen yeni halkası Football Manager 25 ertelendi.
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Serinin hayranlarını sevince boğan Football Manager 25 duyurusu henüz geçtiğimiz günlerde gelmişti.
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Biz daha fazla detay beklerken Football Manager 25'ten erteleme haberi geldi.
Oyunun ertelenme sebebi olarak ise stüdyonun kendi standartlarına uyma isteğinin yanında oyuncuları da memnun etmek.
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