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Football Manager 25 Ertelendi: Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülecekti

Football Manager 25 Ertelendi: Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülecekti

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 17:32

Football Manager cephesinden biraz tatsız haberler var. Serinin merakla beklenen yeni halkası Football Manager 25 ertelendi.

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Serinin hayranlarını sevince boğan Football Manager 25 duyurusu henüz geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Serinin hayranlarını sevince boğan Football Manager 25 duyurusu henüz geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Unity oyun motoru ile geliştirileceği ve seri tarihinde ilk kez kadın futbolunun da yer alacağı duyurulan oyunun çıkış tarihi 26 Kasım olarak belirtilmiş, daha fazla detayın ise ilerleyen günlerde açıklanacağı söylenmişti.

Biz daha fazla detay beklerken Football Manager 25'ten erteleme haberi geldi.

Biz daha fazla detay beklerken Football Manager 25'ten erteleme haberi geldi.
twitter.com

Geliştirici Sports Interactive tarafından yapılan açıklamada oyunun yayıncısı Sega ile görüşüldükten sonra FM25 için zor bir karar verildiğini ve oyunun çıkış tarihinin 2025'in Mart ayına çekildiğinden bahsedildi.

Oyunun ertelenme sebebi olarak ise stüdyonun kendi standartlarına uyma isteğinin yanında oyuncuları da memnun etmek.

Oyunun ertelenme sebebi olarak ise stüdyonun kendi standartlarına uyma isteğinin yanında oyuncuları da memnun etmek.

Eylül ayında yaptıkları açıklamada FM25'in çıkış tarihini biraz daha ertelemek zorunda kaldıklarını açıklamış olan geliştirici ekip bu sürenin 2025 Mart'a çekilmesine sebep olarak stüdyodaki herkesin elinden geleni yapmasına karşın sürenin yeterli olmamasını gösterdiler.

“Zaman çizelgeleri zaten sıkışıktı ve son yorumlarınızın çoğunda haklı olarak belirtildiği gibi, çok fazla acele ediyorduk ve her zamanki standartlarımızdan ödün verme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Bu durum stüdyoda çalışan ve mümkün olan en iyi oyunu sunmaya tutkuyla bağlı olan herkes üzerinde büyük bir baskı yarattı. FM25, seride bir nesildir görülen en büyük teknik ve görsel ilerleme. Kasım ayında yayınlamak için acele ederek Football Manager tarihindeki bu önemli dönüm noktasını teslim etmekten ödün veremeyiz.”

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