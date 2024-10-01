Football Manager 25'in Çıkış Tarihi Belli Oldu: FM25 Fazla Bekletmeyecek

FM cephesinden yapılan açıklamaya göre merakla beklediğimiz oyun 26 Kasım tarihinde çıkacak. Unity motoruyla geliştirilen oyunda seri tarihinde ilk kez kadın futbolu da kendine yer bulacak. Bunun yanın da FM25 seri tarihinin en büyük görsel ve teknik iyileştirmelerini göreceğimiz yapım da olacak.