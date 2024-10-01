Football Manager 25'in Çıkış Tarihi Belli Oldu: FM25 Fazla Bekletmeyecek
Football Manager 25'in Çıkış Tarihi Belli Oldu: FM25 Fazla Bekletmeyecek
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Oyunlarla içli dışlıysanız Football Manager serisinin dillere destan namını duymamanıza imkan yok.
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Football Manager 25'in çıkış tarihi de nihayet belli oldu. Neyse ki FM25 oyuncuları fazla bekletmeyecek.
Peki Football Manager hangi platformlar için çıkacak ve fiyatı ne olacak?
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