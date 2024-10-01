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Football Manager 25'in Çıkış Tarihi Belli Oldu: FM25 Fazla Bekletmeyecek

Football Manager 25'in Çıkış Tarihi Belli Oldu: FM25 Fazla Bekletmeyecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 10:59

Oyun dünyasının popüler serilerinden Football Manager'ın sıradaki oyunu Football Manager 25 için çıkış tarihi nihayet netleşti.

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Oyunlarla içli dışlıysanız Football Manager serisinin dillere destan namını duymamanıza imkan yok.

Oyunlarla içli dışlıysanız Football Manager serisinin dillere destan namını duymamanıza imkan yok.

2004 yılından bu yana her yıl yeni oyunuyla karşımıza çıkan seri oyun dünyasının belki de en tutkulu oyuncu topluluklarından birine sahip. Haliyle serinin her yeni oyunu da apayrı bir heyecanla bekleniyor.

Football Manager 25'in çıkış tarihi de nihayet belli oldu. Neyse ki FM25 oyuncuları fazla bekletmeyecek.

Football Manager 25'in çıkış tarihi de nihayet belli oldu. Neyse ki FM25 oyuncuları fazla bekletmeyecek.

FM cephesinden yapılan açıklamaya göre merakla beklediğimiz oyun 26 Kasım tarihinde çıkacak. Unity motoruyla geliştirilen oyunda seri tarihinde ilk kez kadın futbolu da kendine yer bulacak. Bunun yanın da FM25 seri tarihinin en büyük görsel ve teknik iyileştirmelerini göreceğimiz yapım da olacak.

Peki Football Manager hangi platformlar için çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Peki Football Manager hangi platformlar için çıkacak ve fiyatı ne olacak?

FM25 PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Mac platformlarında karşımıza çıkmaya hazırlanırken oyunun mobil sürümü FM25 Mobile da Netflix Games dahilinde oyuncularla buluşacak. Nintendo Switch için çıkacak FM25 Touch ise 3 Aralık'ta karşımızda olacak. Oyunun konsol cephesindeki fiyatları henüz belirsizliğini korurken FM25 Steam'de 44,99 dolar, Epic Games Store'da ise 1,259,10 TL'lik fiyat etiketine sahip.

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