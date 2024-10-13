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Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yendi, Maç Sonu Gözler Yine Sosyal Medyaya Çevrildi

Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yendi, Maç Sonu Gözler Yine Sosyal Medyaya Çevrildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 22:33

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Heyecan dolu derbide ezeli rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertliler, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 6. haftası, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Petrol Ofisi, son şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 6. haftası, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Petrol Ofisi, son şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelede, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelede, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Ligde 6'da 6 yapan Fenerbahçe, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. İki maç eksiği bulunan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

Ligde 6'da 6 yapan Fenerbahçe, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. İki maç eksiği bulunan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

Derbilerden alışık olduğumuz maç sonu göndermelerine bu maçtan sonra da devam edildi. Fenerbahçe rakibi Galatasaray için "uyuyan aslan" göndermeli bir klip yayınladı

Derbilerden alışık olduğumuz maç sonu göndermelerine bu maçtan sonra da devam edildi. Fenerbahçe rakibi Galatasaray için "uyuyan aslan" göndermeli bir klip yayınladı

Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı:

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