İzlanda - Türkiye Maçı "Soğuk Hava Sebebiyle Ertelenebilir" İddiası Ortaya Atıldı
İzlanda - Türkiye Maçı "Soğuk Hava Sebebiyle Ertelenebilir" İddiası Ortaya Atıldı
UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleştirilecek İzlanda-Türkiye maçı, Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki don nedeniyle ertelenme riski taşıyor.
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Soğuk hava ve saha koşulları nedeniyle her iki ülkenin milli takımları da antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da gerçekleştirdi.
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İzlanda'daki soğuk hava, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don oluşumuna sebep oldu. Bugün öğleden sonra UEFA müfettişleri, İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileri ile bir araya gelerek bir planlama toplantısı gerçekleştirecek.
Eğer maçın ertelenmesine karar verilirse, mevcut tek seçenek Salı günü maçı oynamak olacak. Her iki taraf da UEFA ile birlikte gerçekleştirilecek istişare toplantısından çıkacak kararı bekliyor.
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