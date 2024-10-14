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Fenerbahçe'nin Nijeryalı Yıldızı Libya'da Milli Takım Olarak Mahsur Kaldıklarını Açıkladı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı Yıldızı Libya'da Milli Takım Olarak Mahsur Kaldıklarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 11:10

Maç için Libya’ya giden Nijerya Milli Takımı, havaalanında 15 saat boyunca bekletildi. Fenerbahçeli yıldız da duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı ile Libya'ya uçtu. Milli maç için buraya gelen oyuncu ve arkadaşları uzun süre havalimanında mahsur kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı ile Libya'ya uçtu. Milli maç için buraya gelen oyuncu ve arkadaşları uzun süre havalimanında mahsur kaldı.

Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel, Afrika Futbol Federasyonu'nu (CAF) etiketleyerek sosyal medya platformlarından isyan etti.

Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel, Afrika Futbol Federasyonu'nu (CAF) etiketleyerek sosyal medya platformlarından isyan etti.

Paylaşımda Osayi Samuel, "15 saat boyunca sağlık ve güvenliğimin garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım… Daha iyisini yapabiliriz.” dedi.

Paylaşımda Osayi Samuel, "15 saat boyunca sağlık ve güvenliğimin garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım… Daha iyisini yapabiliriz.” dedi.

Osayi Samuel'in attığı story:

Osayi Samuel'in attığı story:

Osayi, X platformundan da duruma tepki gösterdi :

Osayi, X platformundan da duruma tepki gösterdi :
twitter.com

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