Fenerbahçe'nin Nijeryalı Yıldızı Libya'da Milli Takım Olarak Mahsur Kaldıklarını Açıkladı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı Yıldızı Libya'da Milli Takım Olarak Mahsur Kaldıklarını Açıkladı
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı ile Libya'ya uçtu. Milli maç için buraya gelen oyuncu ve arkadaşları uzun süre havalimanında mahsur kaldı.
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Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel, Afrika Futbol Federasyonu'nu (CAF) etiketleyerek sosyal medya platformlarından isyan etti.
Paylaşımda Osayi Samuel, "15 saat boyunca sağlık ve güvenliğimin garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım… Daha iyisini yapabiliriz.” dedi.
Osayi Samuel'in attığı story:
Osayi, X platformundan da duruma tepki gösterdi :
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