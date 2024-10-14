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Cinsel Saldırı Sanığı Atakan Karazor'a Milli Takım Kampında Yapılan Doğum Günü Kutlaması Tepki Çekti

Cinsel Saldırı Sanığı Atakan Karazor'a Milli Takım Kampında Yapılan Doğum Günü Kutlaması Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 12:13 Son Güncelleme: 14.10.2024 - 12:33

Ibiza'da tatil yaparken 18 yaşında bir kadına tecavüzden yargılanan ve kefaret sonucu Almanya'ya dönebilen Atakan Karazor'un milli takıma çağrılması büyük tepki çekmişti. Türkiye'de oynanacak Karadağ maçı öncesi kadroya dahil edilmeyen Atakan'a İzlanda'da doğum günü kutlaması yapıldı. Milli Takım hesabı kutlamayı sabaha karşı 02.47'de paylaştı.

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Atakan Karazor, Ibiza tatilinde 18 yaşında bir kadına yapmış olduğu cinsel saldırı nedeniyle yargılanırken milli takıma davet edildi.

Atakan Karazor, Ibiza tatilinde 18 yaşında bir kadına yapmış olduğu cinsel saldırı nedeniyle yargılanırken milli takıma davet edildi.

Kadın cinayetlerinin, katliamlarının yaşandığı günlerde yapılan bu davete kamuoyunun tepkisi gecikmedi. Ceyhun Kazancı, "masumiyet karinesi" açıklaması yaparken tepkiler sonucu Karadağ maçı kadrosundan Atakan çıkarılmıştı.

Kadın cinayetlerinin, katliamlarının yaşandığı günlerde yapılan bu davete kamuoyunun tepkisi gecikmedi. Ceyhun Kazancı, "masumiyet karinesi" açıklaması yaparken tepkiler sonucu Karadağ maçı kadrosundan Atakan çıkarılmıştı.

Ancak sakatlıklar ve maçın deplasmanda oynanacak olması TFF'ye de cesaret vermiş olacak ki Atakan hem İzlanda'ya götürüldü hem de doğum günü kutlaması yapıldı.

Ancak sakatlıklar ve maçın deplasmanda oynanacak olması TFF'ye de cesaret vermiş olacak ki Atakan hem İzlanda'ya götürüldü hem de doğum günü kutlaması yapıldı.

Tepkilerden çekindiği belli olan milli takımın, paylaşımı gece sabaha karşı 02.47'de yapması da tepkilerin önünü alamadı. Kadın cinayetleri ile kahrolduğumuz bu günlerde kullanıcılar bu tabloya büyük tepkiler gösterdi:

Tepkilerden çekindiği belli olan milli takımın, paylaşımı gece sabaha karşı 02.47'de yapması da tepkilerin önünü alamadı. Kadın cinayetleri ile kahrolduğumuz bu günlerde kullanıcılar bu tabloya büyük tepkiler gösterdi:

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