Cinsel Saldırı Sanığı Atakan Karazor'a Milli Takım Kampında Yapılan Doğum Günü Kutlaması Tepki Çekti

Ibiza'da tatil yaparken 18 yaşında bir kadına tecavüzden yargılanan ve kefaret sonucu Almanya'ya dönebilen Atakan Karazor'un milli takıma çağrılması büyük tepki çekmişti. Türkiye'de oynanacak Karadağ maçı öncesi kadroya dahil edilmeyen Atakan'a İzlanda'da doğum günü kutlaması yapıldı. Milli Takım hesabı kutlamayı sabaha karşı 02.47'de paylaştı.