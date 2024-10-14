Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Savcı, sanıklar Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin'in, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Ayrıca, sanık Osman Erkam Can hakkında ise 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etti.