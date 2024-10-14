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Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 13:27

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran, eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu dört sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.

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Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçın ardından hakeme saldıran Faruk Koca ve üç sanıkla ilgili istenen cezalar belli oldu.

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçın ardından hakeme saldıran Faruk Koca ve üç sanıkla ilgili istenen cezalar belli oldu.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmadı; ancak tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmadı; ancak tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı, Koca'nın Meler'e "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü söyledi. Diğer sanıkların da hakem yerdeyken vurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Savcı, Koca'nın Meler'e "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü söyledi. Diğer sanıkların da hakem yerdeyken vurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Savcının Faruk Koca için istediği ceza ise mütalaa sonucunda belli oldu:

Savcının Faruk Koca için istediği ceza ise mütalaa sonucunda belli oldu:

Savcı, Faruk Koca'nın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası, 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Tüm sanıklara spordan süresiz men cezası verilirken diğer sanıklara istenen cezalar ise şunlar oldu:

Tüm sanıklara spordan süresiz men cezası verilirken diğer sanıklara istenen cezalar ise şunlar oldu:

Savcı, sanıklar Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin'in, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmalarını istedi. 

Ayrıca, sanık Osman Erkam Can hakkında ise 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etti.

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