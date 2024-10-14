Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca İçin İstenen Ceza Belli Oldu
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran, eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu dört sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.
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Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçın ardından hakeme saldıran Faruk Koca ve üç sanıkla ilgili istenen cezalar belli oldu.
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Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmadı; ancak tarafların avukatları salonda hazır bulundu.
Savcı, Koca'nın Meler'e "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü söyledi. Diğer sanıkların da hakem yerdeyken vurduklarının tespit edildiği belirtildi.
Savcının Faruk Koca için istediği ceza ise mütalaa sonucunda belli oldu:
Tüm sanıklara spordan süresiz men cezası verilirken diğer sanıklara istenen cezalar ise şunlar oldu:
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