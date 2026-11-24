APA Psikoloji Sözlüğü kelimeyi, karşıdakini kendi algılarından, yaşadıklarından ya da olayları kavrayışından şüphe edecek hale getiren manipülasyon diye tanımlıyor. Cleveland Clinic de tek bir yalanın ya da tek bir tartışmanın bu tanıma girmediğini, sürüp giden bir örüntüden söz edildiğini hatırlatıyor. Romantik ilişkilerde sık anlatılsa da aile, arkadaşlık, iş yeri ve muayenehane de bu örüntünün görüldüğü yerler arasında. Kelime 2022'de o kadar çok arandı ki Merriam-Webster onu yılın kelimesi seçti.