Adını 1944 Yapımı Bir Filmden Alan Gaslighting Hangi Cümlelerle Kendini Ele Verir?
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1944 yapımı Gaslight filminde Paula'nın evindeki gaz lambaları neden her akşam kısılıyordu ve kocası ona neden hayal gördüğünü söylüyordu? Bugün psikolojide bir manipülasyon biçimine adını veren kelime, bu sorunun cevabından çıktı.
1. Terim, 1938'de sahnelenen bir oyundan ve onun 1944 yapımı film uyarlamasından geliyor.
2. Amerikan Psikoloji Derneği'nin sözlüğüne göre gaslighting, birini kendi algısından şüphe ettirmek demek.
3. "Aşırı tepki veriyorsun."
4. "Çok hassassın."
5. "Kafanda kuruyorsun."
6. "Ben öyle bir şey demedim."
7. "O kadar da önemli bir şey değil."
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