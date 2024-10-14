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Acun Ilıcalı'dan Milli Takım'ın İzlanda Maçında Ekranlara Gelen Yasa Dışı Bahis Reklamı Açıklaması

Acun Ilıcalı'dan Milli Takım'ın İzlanda Maçında Ekranlara Gelen Yasa Dışı Bahis Reklamı Açıklaması

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 00:48

A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayınlandığı TV8 ve EXXEN platformunun sahibi Acun Ilıcalı, İzlanda maçının ardından sosyal medya hesabından reklam panolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Karşılaşma oynanırken, saha içindeki LED ekranlarda yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği görülmüştü.

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"Bizimle uzaktan yakından ilgisi yok"

"Bizimle uzaktan yakından ilgisi yok"

X hesabından eleştirilere yanıt veren Ilıcalı, şunları söyledi:

'Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu’na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık'

Sosyal medyadaki paylaşımlar, gündem olmuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımlar, gündem olmuştu.
twitter.com

Bazı futbolseverler, yasa dışı bahis sitesinin reklamının 'bilerek' yapıldığını ifade etmişti.

İlgili reklam, Galatasaray ile de gündeme gelmişti.

İlgili reklam, Galatasaray ile de gündeme gelmişti.

Yasa dışı bahis sitesinin reklamı, yabancı yayıncı kuruluşlarda da yer alırken, geçtiğimiz ay Galatasaray'ın formasında da sponsor olarak görülmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp, tepkiler ve iddialar sonrası anlaşmanın iptal edildiğini açıklamıştı.

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