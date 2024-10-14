Acun Ilıcalı'dan Milli Takım'ın İzlanda Maçında Ekranlara Gelen Yasa Dışı Bahis Reklamı Açıklaması

X hesabından eleştirilere yanıt veren Ilıcalı, şunları söyledi:

'Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu’na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık'