Acun Ilıcalı'dan Milli Takım'ın İzlanda Maçında Ekranlara Gelen Yasa Dışı Bahis Reklamı Açıklaması
Acun Ilıcalı'dan Milli Takım'ın İzlanda Maçında Ekranlara Gelen Yasa Dışı Bahis Reklamı Açıklaması
A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayınlandığı TV8 ve EXXEN platformunun sahibi Acun Ilıcalı, İzlanda maçının ardından sosyal medya hesabından reklam panolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Karşılaşma oynanırken, saha içindeki LED ekranlarda yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği görülmüştü.
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"Bizimle uzaktan yakından ilgisi yok"
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Sosyal medyadaki paylaşımlar, gündem olmuştu.
İlgili reklam, Galatasaray ile de gündeme gelmişti.
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