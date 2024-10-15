Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Transferi Sonrası Performansı Sosyal Medyada Farklı Yorumlara Konu Oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Transferi Sonrası Performansı Sosyal Medyada Farklı Yorumlara Konu Oldu
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında şık bir gole imza atarken performansıyla yine övgüleri topladı. Bir sosyal medya kullanıcısının Kerem'in performansını Türkiye'den ayrılmasına bağlaması ise sosyal medyayı ikiye böldü.
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Kerem Aktürkoğlu hem milli takımda hem de Benfica'da harika işlere imza atmaya devam ediyor. Benfica günlerinde daha rahat ve baskıdan uzak bir performans sergilediği görülen Kerem sosyal medyayı da etkiliyor.
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Galatasaray'da oyundan çıkarken tribünleri alkışlamak üzereyken ıslıklandığını duyduktan sonra Kerem'in üzüntüsü hala akıllarda, şimdi ise tüm Türkiye'yi performansına ikna etmiş durumda.
X platformunda Can Gürses'in attığı bu tweet ise gecenin tartışmasında adeta fitili ateşledi. Sosyal medya ikiye bölündü ve Kerem'in performansıyla ilgili farklı yorumlar yapıldı.
Tepkiler arasında Can Gürses'e hak verenler de vardı; Kerem'in hep böyle oynadığı ancak Türkiye'de kıymetinin bilinmediğini söyleyenler de:
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