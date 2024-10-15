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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Geriye Dönük Hakem Kararlarının İncelenmesi Teklifini Kabul Etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Geriye Dönük Hakem Kararlarının İncelenmesi Teklifini Kabul Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 15:01

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'na yanıt verdi. Sarı-lacivertli ekip, Hatipoğlu'nun hakem kararlarıyla ilgili önerisini kabul ettiklerini duyurdu.

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, NTV Spor'da katıldığı bir programda hakem kararları hakkında "son 2 yıl 8 haftalık bölüm yeniden değerlendirilsin kim ne kaybetmiş, ne kazanmış bakılsın" demişti.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, NTV Spor'da katıldığı bir programda hakem kararları hakkında "son 2 yıl 8 haftalık bölüm yeniden değerlendirilsin kim ne kaybetmiş, ne kazanmış bakılsın" demişti.

İbrahim Hatipoğlu'nun iki tarafın da kabul edeceği hakem otoriteleri tarafından yapılmasını istediği incelemeye Fenerbahçe'den yanıt geldi.

İbrahim Hatipoğlu'nun iki tarafın da kabul edeceği hakem otoriteleri tarafından yapılmasını istediği incelemeye Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Fenerbahçe, yapılan teklifi kabul ettiklerini belirterek, bu sezonun ilk 8 haftasının değerlendirmesini yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Fenerbahçe, yapılan teklifi kabul ettiklerini belirterek, bu sezonun ilk 8 haftasının değerlendirmesini yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Fenerbahçe, "NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır" diyerek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, "NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır" diyerek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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Açıklamanın devamı şu şekilde:

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yasinkrsn

looserbahce yine her yolu deniyor

WantonNovelSMYRNA

Halka da açıklayacaksınız ama. O hakemlerin yorumları konuşmaları vs. TFF YT kanalı acayip izleyici kasar. Diyeceğim ama, yönetim gereği çok bi beklentim yok... Devamını Gör