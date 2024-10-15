Bir Buçuk Yıldır Kulüpsüz Kalan Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dele Alli İçin Transfer Müjdesi
Bir Buçuk Yıldır Kulüpsüz Kalan Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dele Alli İçin Transfer Müjdesi
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Dele Alli için beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu Dele Alli ile ilgileniyor.
Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği aktarıldı. Ayrıca Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu. O tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi bir maça çıkmıyor.
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