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Bir Buçuk Yıldır Kulüpsüz Kalan Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dele Alli İçin Transfer Müjdesi

Bir Buçuk Yıldır Kulüpsüz Kalan Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Dele Alli İçin Transfer Müjdesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 15:48

Beşiktaş'ta bir süre forma giyen ve istenileni veremeyerek ülkesi İngiltere'ye dönen Dele Alli bir buçuk yıldır kendisine takım bulamıyor. İngiliz yıldız için yeniden transfer söylentileri konuşulmaya başlandı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Dele Alli için beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Dele Alli için beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu Dele Alli ile ilgileniyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki futbolcu Dele Alli ile ilgileniyor.

Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği aktarıldı. Ayrıca Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

Lille'nin İngiliz futbolcuya bir şans verebileceği aktarıldı. Ayrıca Fransız ekibinin Alli'ye şu anda sadece ilgisinin olduğu ve transfer durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu. O tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi bir maça çıkmıyor.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, o sezonun mart ayında sakatlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu. O tarihten bu yana yaklaşık 1.5 yıldır resmi bir maça çıkmıyor.

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