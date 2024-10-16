Futboldan 18 Ay Men Cezası Alan Paul Pogba, Jose Mourinho Hakkında Konuştu: ''Onunla Sevgili Gibiydik!''

''Jose Mourinho ile sevgili gibiydik. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Aslında her şey harika başladı. Manchester United'a geri dönmemin sebeplerinden biri de Mourinho'ydu. Kendisi beni United'a dönmeye ikna etti.

Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum. Aslında ben kavga etmiyor ya da kavgayı ben başlatmıyordum. Fikir ayrılığına düştük. Ancak Jose Mourinho'ya büyük bir saygım var. Yarın bir gün onu görürsem, ona kocaman sarılırım. Elbette bir gün bunu oturup konuşmamız gerekecek.'