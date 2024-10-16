Futboldan 18 Ay Men Cezası Alan Paul Pogba, Jose Mourinho Hakkında Konuştu: ''Onunla Sevgili Gibiydik!''
Futboldan 18 Ay Men Cezası Alan Paul Pogba, Jose Mourinho Hakkında Konuştu: ''Onunla Sevgili Gibiydik!''
Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba, Daily Mail'e konuşarak gündem yaratan açıklamalarda bulundu. CAS'a yaptığı başvuru sonrası aldığı men cezası 18 aya düşürülen Fransız futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.
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Manchester United'da işler iyi gitmiyorken Pogba ile Mourinho arasında ipler kopma noktasına gelmişti.
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İkilinin antrenmanda kavga ettiği görüntüler medyaya düşmüş ve adeta Pogba ile Mourinho arasında bir soğuk savaş yaşanmıştı.
2022 yılında yaptığı bir açıklamada Pogba, Mourinho ile çalıştığı dönem zihinsel problemler yaşadığını ve depresyona girdiğini dile getirmişti.
Daily Mail'e konuşan Paul Pogba, Manchester United'da oynadığı dönem Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyi şu sözlerle anlattı👇
Fransız futbolcu, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'dan gönderilmesinden sonra bile Mourinho'nun arkasından epey laf söylemişti. Fakat son röportajına bakılacak olursa, bunlardan bir miktar pişman olmuş gibi görünüyor.
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