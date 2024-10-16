Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Futboldan 18 Ay Men Cezası Alan Paul Pogba, Jose Mourinho Hakkında Konuştu: ''Onunla Sevgili Gibiydik!''

Futboldan 18 Ay Men Cezası Alan Paul Pogba, Jose Mourinho Hakkında Konuştu: ''Onunla Sevgili Gibiydik!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 23:58

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba, Daily Mail'e konuşarak gündem yaratan açıklamalarda bulundu. CAS'a yaptığı başvuru sonrası aldığı men cezası 18 aya düşürülen Fransız futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Manchester United'da işler iyi gitmiyorken Pogba ile Mourinho arasında ipler kopma noktasına gelmişti.

Manchester United'da işler iyi gitmiyorken Pogba ile Mourinho arasında ipler kopma noktasına gelmişti.

İkilinin antrenmanda kavga ettiği görüntüler medyaya düşmüş ve adeta Pogba ile Mourinho arasında bir soğuk savaş yaşanmıştı.

İkilinin antrenmanda kavga ettiği görüntüler medyaya düşmüş ve adeta Pogba ile Mourinho arasında bir soğuk savaş yaşanmıştı.

2022 yılında yaptığı bir açıklamada Pogba, Mourinho ile çalıştığı dönem zihinsel problemler yaşadığını ve depresyona girdiğini dile getirmişti.

2022 yılında yaptığı bir açıklamada Pogba, Mourinho ile çalıştığı dönem zihinsel problemler yaşadığını ve depresyona girdiğini dile getirmişti.

Kaynak

Daily Mail'e konuşan Paul Pogba, Manchester United'da oynadığı dönem Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyi şu sözlerle anlattı👇

Daily Mail'e konuşan Paul Pogba, Manchester United'da oynadığı dönem Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyi şu sözlerle anlattı👇

''Jose Mourinho ile sevgili gibiydik. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Aslında her şey harika başladı. Manchester United'a geri dönmemin sebeplerinden biri de Mourinho'ydu. Kendisi beni United'a dönmeye ikna etti. 

Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum. Aslında ben kavga etmiyor ya da kavgayı ben başlatmıyordum. Fikir ayrılığına düştük. Ancak Jose Mourinho'ya büyük bir saygım var. Yarın bir gün onu görürsem, ona kocaman sarılırım. Elbette bir gün bunu oturup konuşmamız gerekecek.'

Fransız futbolcu, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'dan gönderilmesinden sonra bile Mourinho'nun arkasından epey laf söylemişti. Fakat son röportajına bakılacak olursa, bunlardan bir miktar pişman olmuş gibi görünüyor.

Fransız futbolcu, Portekizli çalıştırıcının Manchester United'dan gönderilmesinden sonra bile Mourinho'nun arkasından epey laf söylemişti. Fakat son röportajına bakılacak olursa, bunlardan bir miktar pişman olmuş gibi görünüyor.

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın