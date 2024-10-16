Kerem Aktürkoğlu Filistin'e Destek İçin Instagram Hesabından Story Attı: ''Bu Katliam Durmalı, Artık Yeter!''
Kerem Aktürkoğlu Filistin'e Destek İçin Instagram Hesabından Story Attı: ''Bu Katliam Durmalı, Artık Yeter!''
Son dönemlerin formda ismi Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Filistin için bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, paylaştığı story ile Filistin'deki katliama tepki gösterdi.
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Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gerek Benfica gerekse de A Milli Takım'la çıktığı maçlarda gösterdiği iyi performansla adından söz ettiriyor.
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Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarına da Filistin bayrağıyla çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bugün Filistin için sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşım yaptı.
İşte milli yıldızın paylaşımı👇
X hesabından da aynı paylaşımı yapan Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajları yağdı👇
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