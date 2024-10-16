Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kerem Aktürkoğlu Filistin'e Destek İçin Instagram Hesabından Story Attı: ''Bu Katliam Durmalı, Artık Yeter!''

Kerem Aktürkoğlu Filistin'e Destek İçin Instagram Hesabından Story Attı: ''Bu Katliam Durmalı, Artık Yeter!''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 18:41

Son dönemlerin formda ismi Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Filistin için bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, paylaştığı story ile Filistin'deki katliama tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gerek Benfica gerekse de A Milli Takım'la çıktığı maçlarda gösterdiği iyi performansla adından söz ettiriyor.

Benfica'da top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gerek Benfica gerekse de A Milli Takım'la çıktığı maçlarda gösterdiği iyi performansla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarına da Filistin bayrağıyla çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bugün Filistin için sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamalarına da Filistin bayrağıyla çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bugün Filistin için sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşım yaptı.

İşte milli yıldızın paylaşımı👇

İşte milli yıldızın paylaşımı👇

''Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... 

İsrail ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!''

X hesabından da aynı paylaşımı yapan Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajları yağdı👇

X hesabından da aynı paylaşımı yapan Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajları yağdı👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın