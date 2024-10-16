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AXA Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Mağlup Eden Fenerbahçe Medicana Kupayı Müzesine Götürdü!

AXA Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Mağlup Eden Fenerbahçe Medicana Kupayı Müzesine Götürdü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 21:45

Voleybolda Fenerbahçe Medicana, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

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AXA Şampiyonlar Kupası maçında bugün Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Medicana, kupaya uzanan takım oldu.

AXA Şampiyonlar Kupası maçında bugün Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Medicana, kupaya uzanan takım oldu.

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana, birinci seti 25-23 önde bitirdi.

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana, birinci seti 25-23 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen mücadelede ikinci seti Eczacıbaşı Dynavit alsa da, diğer iki seti kazanan sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.

Çekişmeli geçen mücadelede ikinci seti Eczacıbaşı Dynavit alsa da, diğer iki seti kazanan sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazanan Fenerbahçe Medicana, 5'er şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ı yakaladı.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazanan Fenerbahçe Medicana, 5'er şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ı yakaladı.

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