AXA Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Mağlup Eden Fenerbahçe Medicana Kupayı Müzesine Götürdü!
AXA Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Mağlup Eden Fenerbahçe Medicana Kupayı Müzesine Götürdü!
Voleybolda Fenerbahçe Medicana, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.
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AXA Şampiyonlar Kupası maçında bugün Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Medicana, kupaya uzanan takım oldu.
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Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana, birinci seti 25-23 önde bitirdi.
Çekişmeli geçen mücadelede ikinci seti Eczacıbaşı Dynavit alsa da, diğer iki seti kazanan sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla rakibini mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez kazanan Fenerbahçe Medicana, 5'er şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ı yakaladı.
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