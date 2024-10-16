Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Polise Bıçakla Saldıran Eski Basketbolcu Sydney Wilson Öldürüldü!

Polise Bıçakla Saldıran Eski Basketbolcu Sydney Wilson Öldürüldü!

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 18:09

ABD’de polise bıçakla saldıran eski basketbolcu Sydney Wilson, polisin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Wilson’ın ölümüne neden olay polisin üzerindeki kamera tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis memurunun görevine devam ettiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Georgetown Üniversitesi’in eski basketbolcusu yaklaşık 2 metre boyundaki Sydney Wilson, kapısına gelen polis memurunun üzerine bıçakla saldırdı.

Georgetown Üniversitesi’in eski basketbolcusu yaklaşık 2 metre boyundaki Sydney Wilson, kapısına gelen polis memurunun üzerine bıçakla saldırdı.

Sinir krizi geçiren Wilson, polisi yüzünden bıçaklarken, polis de uyarıları sonrası uzaklaşmayan Sydney Wilson’a ateş etti.

Sinir krizi geçiren Wilson, polisi yüzünden bıçaklarken, polis de uyarıları sonrası uzaklaşmayan Sydney Wilson’a ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Wilson kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kurşunların isabet ettiği Wilson kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte Sydney Wilson’ın hayatını kaybettiği olay 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın