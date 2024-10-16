Polise Bıçakla Saldıran Eski Basketbolcu Sydney Wilson Öldürüldü!
Polise Bıçakla Saldıran Eski Basketbolcu Sydney Wilson Öldürüldü!
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Georgetown Üniversitesi’in eski basketbolcusu yaklaşık 2 metre boyundaki Sydney Wilson, kapısına gelen polis memurunun üzerine bıçakla saldırdı.
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Sinir krizi geçiren Wilson, polisi yüzünden bıçaklarken, polis de uyarıları sonrası uzaklaşmayan Sydney Wilson’a ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği Wilson kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte Sydney Wilson’ın hayatını kaybettiği olay 👇
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