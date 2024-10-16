Polise Bıçakla Saldıran Eski Basketbolcu Sydney Wilson Öldürüldü!

ABD’de polise bıçakla saldıran eski basketbolcu Sydney Wilson, polisin kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Wilson’ın ölümüne neden olay polisin üzerindeki kamera tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis memurunun görevine devam ettiği öğrenildi.