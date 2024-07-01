ABD Polisinden Otel Kapısı Kıran Vatandaşa Sert Müdahale! Saniyeler İçinde Etkisiz Hale Getirdi

01.07.2024 - 09:33
ABD'de bir otelin kapısını kırarak resepsiyona gelen sinirli bir vatandaşa ABD polisinin sert müdahalesi tepki çekti. Şahsa yumruk attıktan sonra, kaldırıp yere vuran polis memuru üzerine çökerek kelepçeledi.
O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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ABD'de bir otel lobisinde yaşanan olay yurt dışı basında tepki topladı. Sinirli bir vatandaş otelin kapısını kırarak sinirle otel lobisinin bulunduğu noktaya ilerledi.
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Vatandaşı sakinleştiremeyen görevliler lobiye polis çağırdı. Şahsın, polise direnmesi üzerine ise ABD polisi önce yumruk attı ardından ise vatandaşı kaldırıp yere vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar yurt dışı basında tepki çekerken, videoyu izleyen bazı kişiler ise polise hak verdi. İşte o görüntüler; 📹
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