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ABD Polisinden Otel Kapısı Kıran Vatandaşa Sert Müdahale! Saniyeler İçinde Etkisiz Hale Getirdi

ABD Polisinden Otel Kapısı Kıran Vatandaşa Sert Müdahale! Saniyeler İçinde Etkisiz Hale Getirdi

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Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 09:33

ABD'de bir otelin kapısını kırarak resepsiyona gelen sinirli bir vatandaşa ABD polisinin sert müdahalesi tepki çekti. Şahsa yumruk attıktan sonra, kaldırıp yere vuran polis memuru üzerine çökerek kelepçeledi. 

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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ABD'de bir otel lobisinde yaşanan olay yurt dışı basında tepki topladı. Sinirli bir vatandaş otelin kapısını kırarak sinirle otel lobisinin bulunduğu noktaya ilerledi.

ABD'de bir otel lobisinde yaşanan olay yurt dışı basında tepki topladı. Sinirli bir vatandaş otelin kapısını kırarak sinirle otel lobisinin bulunduğu noktaya ilerledi.

Vatandaşı sakinleştiremeyen görevliler lobiye polis çağırdı. Şahsın, polise direnmesi üzerine ise ABD polisi önce yumruk attı ardından ise vatandaşı kaldırıp yere vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar yurt dışı basında tepki çekerken, videoyu izleyen bazı kişiler ise polise hak verdi. İşte o görüntüler; 📹

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