ABD Polisinden Otel Kapısı Kıran Vatandaşa Sert Müdahale! Saniyeler İçinde Etkisiz Hale Getirdi

ABD'de bir otelin kapısını kırarak resepsiyona gelen sinirli bir vatandaşa ABD polisinin sert müdahalesi tepki çekti. Şahsa yumruk attıktan sonra, kaldırıp yere vuran polis memuru üzerine çökerek kelepçeledi.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.