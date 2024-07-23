ABD’de Polis Dehşeti Kamerada: Yardım İçin Çağırdığı Polis Tarafından Katledildi

ABD’de yaşanan polis şiddetti bir kez daha gündem oldu. 36 yaşındaki Sonya Massey isimli siyahi kadın, bahçesinde biri olduğu şüphesiyle polisi aradı ancak eve gelen polislerden Sean Grayson, siyahi kadını acımazıca öldürdü. ABD Başkanı Joe Biden’ın da kınadığı olay polis kamerasına yansıdı.