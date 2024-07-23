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İstanbul’da Gündüz Vakti Sokak Ortasında Çatışma: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul’da Gündüz Vakti Sokak Ortasında Çatışma: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

zeytinburnu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 17:28

İstanbul’da park meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. İki grubun birbirine ateş açması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi’nde araç park yeri yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi’nde araç park yeri yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı.

İki grup, gündüz vakti çevredekilere aldırmadan birbirine ateş etti ve 1 kişi hayatını kaybetti.

İki grup, gündüz vakti çevredekilere aldırmadan birbirine ateş etti ve 1 kişi hayatını kaybetti.

İşte yaşanan silahlı kavganın görüntüleri 👇

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