İstanbul’da Gündüz Vakti Sokak Ortasında Çatışma: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul’da Gündüz Vakti Sokak Ortasında Çatışma: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul’da park meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. İki grubun birbirine ateş açması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç anlar kameraya yansıdı.
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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi’nde araç park yeri yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı.
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İki grup, gündüz vakti çevredekilere aldırmadan birbirine ateş etti ve 1 kişi hayatını kaybetti.
İşte yaşanan silahlı kavganın görüntüleri 👇
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Erdoğan Ailesinin Lunaparkı .
Vatandaş kanundan korkmadığı sürece olacağı bu!
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