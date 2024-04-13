Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 3'ü Ağır 4 Kişi Yaralandı
Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 3'ü Ağır 4 Kişi Yaralandı
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Olay yerinden ilk görüntüler geldi 👇
Olay, saat 18.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, silah sesleri üzerine panik halde koşturan vatandaşların yanı sıra saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin koşturması görülüyor.
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Polis saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.
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