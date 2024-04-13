Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 3'ü Ağır 4 Kişi Yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.