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Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 3'ü Ağır 4 Kişi Yaralandı

Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 3'ü Ağır 4 Kişi Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.04.2024 - 20:14 Son Güncelleme: 13.04.2024 - 21:00

İstanbul Beyoğlu’nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay yerinden ilk görüntüler geldi 👇

Olay, saat 18.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, silah sesleri üzerine panik halde koşturan vatandaşların yanı sıra saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin koşturması görülüyor.

Görüntülerde, silah sesleri üzerine panik halde koşturan vatandaşların yanı sıra saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin koşturması görülüyor.
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Polis saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Polis saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.
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