Giresun’da Kavga: Polislerin Gözü Önünde Silahla Vurdu
Giresun’da Kavga: Polislerin Gözü Önünde Silahla Vurdu
Giresun’da kameraya yansıyan kavgada bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden polislerin gözü önünde silahlı saldırı düzenledi.
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Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.’yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.
Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı
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