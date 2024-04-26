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Giresun’da Kavga: Polislerin Gözü Önünde Silahla Vurdu

Giresun’da Kavga: Polislerin Gözü Önünde Silahla Vurdu

Giresun
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 11:00

Giresun’da kameraya yansıyan kavgada bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden polislerin gözü önünde silahlı saldırı düzenledi.

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Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.’yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.’yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

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