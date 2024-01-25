Sarıyer'de Polis ve Bir Grup Arasında Silahlı Çatışma Çıktı: 2 Polis Yaralandı
Sarıyer'de Polis ve Bir Grup Arasında Silahlı Çatışma Çıktı: 2 Polis Yaralandı
Sarıyer Huzur Mahallesi'nde gece klübünde çıkan tartışma sonrası polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan olayda 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı. Yaralanan taksi şoförü hayatını kaybetti.
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Sarıyer Umar Sokak’ta bulunan bir gece kulübüne girmeye çalışan bir grup, yanlarınsa silah bulunduğu ve taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle çalışanlar ve müzikhol sahibi Ayhan E. tarafından dışarıya çıkarılınca kavga çıktı.
Mekandan çıkan grup, yaklaşık 1 saat sonra geri gelerek mekana kurşun yağdırdı. Saldırganlar ile ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arasında silahlı çatışma yaşandı.
Saldırganlar, saldırının ardından olay yerinden kaçtı ve yaşanan saldırıda 2'si polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve onları hastaneye sevk etti. Taksi şoförü H.I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler hakkında da bilgi verildi.
Açıklamada, olay yerine gelen polisin incelemeleri sürdüğü sırada şüphelilerin ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği ve polisin karşılık vermesi üzerine kaçtıkları belirtildi.
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Açıklamanın devamında ise saldırıda 2 polis ve 3 sivil yaralandığı ve yaralılardan biri hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Şüphelilerin kimliği belirlenmeye ve yakalanmaya çalışıldığı da eklendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan çatışma anı 👇
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