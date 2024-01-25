Polisin İnanılmaz Operasyonu: Kocasını Öldürmek İçin Kiralık Katil Tutan Kadının Akılalmaz Hikayesi
Polisin İnanılmaz Operasyonu: Kocasını Öldürmek İçin Kiralık Katil Tutan Kadının Akılalmaz Hikayesi
Dalia Dippolito isimli kadın, 2009 yılında henüz altı aylık kocasını öldürmek için kiralık katil tutmaya karar verdi. Dippolito’nun bu amacını öğrenen polis ekipleri, inanılmaz bir operasyon gerçekleştirdi ve tutuklanan Dippolito 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeni yapılan bir suç belgeselinde konu olan Dalia Dippolito’nun görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD Florida’nın Boynton Beach bölgesinde yaşayan Dalia Dippolito, kocasını öldürmeyi kafasına koydu ve bu işi gerçekleştirmek için kiralık katil aramaya başladı.
Dippolito, uzun uğraşlar sonucunda kiralık katili buldu ancak başına hiç beklemediği bir olay geldi. Kocasını öldürmek için anlaştığı kişi Boynton Beach emniyetinde görevli sivil bir polisti.
Polis ekiplerinin operasyonu bununla da kalmadı.
Kiralık katil rolündeki sivil polis, Dippolito’ya kocasını öldürdüğünü haber verdi. Sonrasında ise polis ekipleri Dippolito’yu arayarak kocasının silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Kiralık katil rolündeki sivil polis, Dippolito’ya kocasını öldürdüğünü haber verdi. Sonrasında ise polis ekipleri Dippolito’yu arayarak kocasının silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda