Polisin İnanılmaz Operasyonu: Kocasını Öldürmek İçin Kiralık Katil Tutan Kadının Akılalmaz Hikayesi

Dalia Dippolito isimli kadın, 2009 yılında henüz altı aylık kocasını öldürmek için kiralık katil tutmaya karar verdi. Dippolito’nun bu amacını öğrenen polis ekipleri, inanılmaz bir operasyon gerçekleştirdi ve tutuklanan Dippolito 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeni yapılan bir suç belgeselinde konu olan Dalia Dippolito’nun görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.