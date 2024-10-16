Sosyal Medyada İrfan Can Kahveci'ye Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü
Sosyal Medyada İrfan Can Kahveci'ye Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü
İnsan insana benzer derler. ''Ama bu kadar benzerlik de fazla'' dedirtecek bir içerikle karşınızdayız! Esra Erol'da programına katılan biri, sosyal medyada milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye benzetildi. Bunun üzerine birçok güldüren yorum geldi.
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Paylaşımdaki adamı İrfan Can ve Kandıralı Ferdi'ye benzeten goygoycular da hemen yorumlara koştu👇
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