Sosyal Medyada İrfan Can Kahveci'ye Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü

İnsan insana benzer derler. ''Ama bu kadar benzerlik de fazla'' dedirtecek bir içerikle karşınızdayız! Esra Erol'da programına katılan biri, sosyal medyada milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye benzetildi. Bunun üzerine birçok güldüren yorum geldi.