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Sosyal Medyada İrfan Can Kahveci'ye Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü

Sosyal Medyada İrfan Can Kahveci'ye Benzetilen Adam Goygoycuların Diline Düştü

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 22:56

İnsan insana benzer derler. ''Ama bu kadar benzerlik de fazla'' dedirtecek bir içerikle karşınızdayız! Esra Erol'da programına katılan biri, sosyal medyada milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye benzetildi. Bunun üzerine birçok güldüren yorum geldi.

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@sporzen nickli X kullanıcısı, Esra Erol'da programına katılan bir kişinin kime benzediğini sordu👇

Paylaşımdaki adamı İrfan Can ve Kandıralı Ferdi'ye benzeten goygoycular da hemen yorumlara koştu👇

Paylaşımdaki adamı İrfan Can ve Kandıralı Ferdi'ye benzeten goygoycular da hemen yorumlara koştu👇
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