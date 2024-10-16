Boşanıyoruz! Evliliğe Veda Partisi Davetiyesi Viral Oldu
Boşanıyoruz! Evliliğe Veda Partisi Davetiyesi Viral Oldu
İmzaları atarken bir yastıkta kocamak manifestlense de en mutlu görünen evlilikler bile bir süre sonra bitebiliyor. Tabii evliliğin nasıl biteceği de ayrı bir mesele. Pek çok kişi sessiz sedasız boşanırken bazıları bunu bir etkinliğe çevirebiliyor. Hatta davetiye bile bastırıyor.
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Boşandığını kutlayan vatandaşların ilginç kutlamalarını illa görmüşsünüzdür...
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Ancak davetiye olayı epey yeni.
Viral olması da bundan.
Davetiyeye pek çok tepki de geldi.
Eşler ayrılsa da ki eki ayrılamadı.
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Takı sırası olup olmayacağı merak edildi.
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