Boşanıyoruz! Evliliğe Veda Partisi Davetiyesi Viral Oldu

İmzaları atarken bir yastıkta kocamak manifestlense de en mutlu görünen evlilikler bile bir süre sonra bitebiliyor. Tabii evliliğin nasıl biteceği de ayrı bir mesele. Pek çok kişi sessiz sedasız boşanırken bazıları bunu bir etkinliğe çevirebiliyor. Hatta davetiye bile bastırıyor.