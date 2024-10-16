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Boşanıyoruz! Evliliğe Veda Partisi Davetiyesi Viral Oldu

Boşanıyoruz! Evliliğe Veda Partisi Davetiyesi Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 17:02

İmzaları atarken bir yastıkta kocamak manifestlense de en mutlu görünen evlilikler bile bir süre sonra bitebiliyor. Tabii evliliğin nasıl biteceği de ayrı bir mesele. Pek çok kişi sessiz sedasız boşanırken bazıları bunu bir etkinliğe çevirebiliyor. Hatta davetiye bile bastırıyor.

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Boşandığını kutlayan vatandaşların ilginç kutlamalarını illa görmüşsünüzdür...

Boşandığını kutlayan vatandaşların ilginç kutlamalarını illa görmüşsünüzdür...

Ancak davetiye olayı epey yeni.

Ancak davetiye olayı epey yeni.
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Viral olması da bundan.

Viral olması da bundan.
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Davetiyeye pek çok tepki de geldi.

Davetiyeye pek çok tepki de geldi.
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Eşler ayrılsa da ki eki ayrılamadı.

Eşler ayrılsa da ki eki ayrılamadı.
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Takı sırası olup olmayacağı merak edildi.

Takı sırası olup olmayacağı merak edildi.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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