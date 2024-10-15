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Kışa Hızlı Girenlerden Bildiği Yoldan Gidenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kışa Hızlı Girenlerden Bildiği Yoldan Gidenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.10.2024 - 19:14

Bakalım Salı gününe hangi paylaşımlar damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

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Aynısı!

Aynısı!
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Gen aktarımı!

Gen aktarımı!
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Doğru yoldasın.

Doğru yoldasın.
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Kimin aldığı kadar?

Kimin aldığı kadar?
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Onun da hakkı var.

Onun da hakkı var.

İnsanı çok geriyor.

İnsanı çok geriyor.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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