Kışa Hızlı Girenlerden Bildiği Yoldan Gidenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kışa Hızlı Girenlerden Bildiği Yoldan Gidenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı gününe hangi paylaşımlar damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Aynısı!
Gen aktarımı!
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Doğru yoldasın.
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Kimin aldığı kadar?
👇
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Onun da hakkı var.
İnsanı çok geriyor.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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