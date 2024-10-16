Bayern Münih'in Logosunda Yaptığı ''Büyük'' Değişiklik Goygoycuların Dilinde!
Bayern Münih'in Logosunda Yaptığı ''Büyük'' Değişiklik Goygoycuların Dilinde!
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, logosunda minik bir değişikliğe gidince goygoycuların diline düştü. Logodaki değişikliği gören mizahşörler, ''Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi'' yazmak için adeta sıraya girdi!
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Öncelikle eski logo ve yeni logoyu yan yana olacak şekilde şuraya bırakalım👇
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Şimdi de bu değişikliğe gelen yorumlara bakalım👇
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