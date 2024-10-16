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Bayern Münih'in Logosunda Yaptığı ''Büyük'' Değişiklik Goygoycuların Dilinde!

Bayern Münih'in Logosunda Yaptığı ''Büyük'' Değişiklik Goygoycuların Dilinde!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
16.10.2024 - 20:41

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, logosunda minik bir değişikliğe gidince goygoycuların diline düştü. Logodaki değişikliği gören mizahşörler, ''Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi'' yazmak için adeta sıraya girdi!

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Öncelikle eski logo ve yeni logoyu yan yana olacak şekilde şuraya bırakalım👇

Öncelikle eski logo ve yeni logoyu yan yana olacak şekilde şuraya bırakalım👇

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